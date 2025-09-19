Сегодня 05:44 Ангел придет в молитве святым. Как отметить Рождество Богородицы 21 сентября? Священник Конюхов рассказал, как появилась на свет Богородица 0 0 0 Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

В конце сентября Русская православная церковь отмечает один из 12 основных религиозных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Какая история связана с этой датой, какие традиции соблюдают, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Когда отмечают Рождество Богородицы Дата события зависит от православного праздника Зачатия Богородицы. Его отмечают 22 декабря (9 декабря по старому стилю).

Интересно Рождество Пресвятой Богородицы празднуют ровно через девять месяцев после Зачатия — 21 сентября (8 сентября по старому стилю). Рождество Пресвятой Богородицы празднуют ровно через девять месяцев после Зачатия — 21 сентября (8 сентября по старому стилю).

«Говорили, будто Пресвятая Дева родилась через семь месяцев — и родилась без мужа, но это несправедливо», — рассказывал епископ РПЦ в XVII веке Димитрий Ростовский. История рождения Матери Божьей Момент рождения Богородицы не описывается в Евангелии, однако это важное событие, которое считается началом новозаветной истории и спасения человечества, объяснил 360.ru священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов.

Фото: РИА «Новости»

О появлении Матери Божьей есть сведения в апокрифе Протоевангелия Иакова. Согласно тексту, девочка родилась в благочестивой семье пожилых Иоакима и Анны, у которых долгое время не было детей. «В те времена это считалось признаком неблагочестия, проклятием Господа», — пояснил отец Николай. Однажды Иоаким отправился к первосвященникам, чтобы принести жертву Богу, однако ему отказали со словами: «Ты не создал потомства Израилю». Расстроенный мужчина отправился в пустыню молиться, а Анна делала это дома. К ним одновременно пришел ангел.

Господь внял молитве твоей, ты зачнешь, и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире.

После этого супруги встретились, и Анна забеременела. «Этим Бог показал свою славу, дав пожилым людям ребенка. Долгожданную дочь назвали Марией. В одном из переводов ее имя означает „надежда“ или „госпожа“», — пояснил священнослужитель.

Фото: РИА «Новости»

Спустя время престарелая Анна родила, и семья дала обет посвятить ребенка Богу. Поэтому, как тогда это было в обычае, трехлетнюю девочку отдали в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия. По преданию, как только ее поставили на ступени храма, она побежала в него, поразив окружающих. Церковь назвала Анну и Иоакима «богоотцами». Становление праздника Одним из первых упоминаний Рождества Богородицы стали слова святого Прокла, датированные V веком. В Византийской империи праздник начали отмечать, предположительно, в конце VI или в начале VII века, когда правил Маврикий. Греческая церковь внесла событие в свой календарь примерно в VII–VIII веках. Тем не менее дату долгое время не отмечали католики. Лишь в 1245 году на Лионском соборе папа Иннокентий IV сделал октаву праздника обязательной, а папа Григорий XI (1370—1378) установил бдение с постом и особую службу литургии.

Фото: РИА «Новости»

Особенности православных богослужений 21 сентября Православные люди стараются посетить храмы накануне — 20 сентября. «В этом году Рождество Богородицы выпадает на выходные, поэтому у всех будет возможность в субботу вечером посетить торжественное Всенощное бдение, а утром состоится Божественная литургия», — отметила отец Николай. Священнослужители облачаются в синие одежды — цвет Богородицы. Они поют специальные тропари, кондак, где раскрывается смысл событий Рождества Богородицы. Также в литургию входят: второй канон святителя Андрея Критского (VII век);

стихиры на стиховне патриарха Константинопольского Германа (VIII век);

первый канон преподобного Иоанна Дамаскина (VIII век);

стихиры на «Господи воззвах» Стефана и Сергия Святоградцев (IX век);

канон на предпразднство Иосифа Песнописца (IX век). Верующие спешат в храмы, чтобы прийти на день рождения Матери Божьей и поздравить ее, отметил Конюхов.

Фото: РИА «Новости»

Традиции Рождества Богородицы Помимо посещения богослужений, люди стараются помолиться дома. Вспоминают не только Деву Марию, но и ее родителей. «Анне и Иоакиму молятся, если есть бесплодие или проблемы с зачатием ребенка. Они сами преодолели это поношение бездетства, как говорится в одном из богослужебных текстов, поэтому к ним с этой просьбой обращаются», — объяснил священник. Кроме того, нужно уделить внимание самым близким. В четвертом тропаре говорится: «И чтим Твоих родителей, и прославляем Рождество Твое». На Руси в народе еще до прихода христианства этот день отмечали как конец сбора урожая. Матушку Землю благодарили за плоды, которые она дала, просили о плодородии в следующем сезоне.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Что можно и нельзя делать 21 сентября Рекомендуется: помолиться;

посетить храм;

поговорить с родителями;

поблагодарить Богородицу за урожай ушедшего лета. Что делать нельзя: стирать;

убираться дома;

готовить;

заниматься тяжелым физическим трудом;

ссориться;

ругать кого-то;

отказывать в милостыне.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Приметы Рождества Пресвятой Богородицы В народе сложилось множество примет, которые связали с православным праздником: Встретить Рождество Богородицы у воды — добрый знак. Умыться с первыми лучами солнца — к красоте и здоровью;

Если в праздник пошел дождь — зима обещает быть холодной;

На траве роса — к заморозкам;

Утром туман — скоро начнутся осенние дожди;

Сильный ветер — зимой будет мало снега;

Птицы летают высоко — зима затянет с приходом, низко — скоро похолодает.