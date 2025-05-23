Трамп объявил о введении пошлин для товаров из ЕС в 50% с 1 июня

Поступающие в США товары из Европейского союза обложат пошлиной в 50%. Новая норма вступит в силу с 1 июня. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

Он пояснил, что ЕС пользовался всеми средствами, чтобы использовать преимущества США в торговле, и довел дефицит торгового баланса до 250 миллионов долларов в год.

«Мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, смехотворные корпоративные штрафы, неденежные торговые барьеры, денежные манипуляции, несправедливые и неоправданные судебные иски против американских компаний и многое другое», — перечислил Трамп ограничения со стороны Евросоюза.

Президент США добавил, что переговоры с европейскими политиками ни к чему не привели. Поэтому он рекомендовал ввести пошлины в 50% начиная с 1 июня 2025 года.

«Тариф не взимается, если продукт изготовлен в Соединенных Штатах», — добавил Трамп.

В начале мая Китай и США достигли соглашения в тарифной войне. Американцы снизили действовавшие месяц пошлины на китайские товары со 145 до 30%, а Пекин на американские — со 125 до 10%. Такими тарифы останутся на 90 дней, но стороны надеются, что продлят их на более длительный срок.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков заявил, что соглашение США и Китая положительно сказалось на мировой экономике. По его словам, если бы астрономического размера пошлины продолжили действовать дальше, то перспективы оказались бы очень печальными.