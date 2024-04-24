Общество 24 апреля 2024, 10:00 Рост промпроизводства в Подмосковье повысил спрос на склады и перевозку РИА «Новости»

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Объем отгрузки произведенных в Московской области товаров по итогам 10 месяцев 2023 года превысил 4,4 триллиона рублей, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Большие объемы товаров подстегнули спрос на складские помещения и логистику. Крупные транспортные компании пообещали, что не допустят дефицита коммерческой недвижимости в регионе.

По данным агентства Nikoliers, за прошлый год спрос на складские помещения в Москве и Подмосковье увеличился в 2,4 раза. В 2023 году он достиг рекордных 3283 квадратных метров в субъекте. На фоне этого транспортные и логистические компании делают все, чтобы удовлетворить повышенный спрос, расширяя собственные складские мощности.

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В пресс-службе группы компаний «Деловые Линии» рассказали, что в апреле открыли дополнительный склад в Можайском городском округе. Он пополнил уже работающие в Подмосковье 22 подразделения и 11 терминалов в столице. Выбор места для открытия нового коммерческого помещения назвали неслучайным.

«Это город с хорошо развитой многоотраслевой промышленностью: от швейных фабрик до предприятий по производству бурового и строительного оборудования. Терминал является самым крупным в городском округе и позволяет реализовать адресную доставку в близлежащие Рузу, Дорохово, Кубинку и Верею», — пояснили представители компании.

Предприятия подмосковной промышленности продолжат рост. Регион продолжает привлекать инвесторов, готовых открыть собственные площадки для выпуска товаров вместо ушедших из России иностранных компаний.

До конца года в Московской области реализуют более 80 проектов в области импортозамещения, включая строительство восьми новых заводов и модернизацию трех производств.

Привлекательность Подмосковья обеспечивает программа по выделению инвесторам земельных участков бесплатно или со значительными скидками. Кроме того, бизнес получит компенсацию за развитие инфраструктуры.

Такие условия особенно выгодны представителям логистической отрасли, которые смогут расширить географию поездок, увеличить площади складских помещений и повысить доступность услуг для жителей Центрального федерального округа.