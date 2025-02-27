Рост пенсий и пособий. Кто получит надбавку с 1 марта 2025 года

Очередная индексация ожидает россиян 1 марта 2025 года. Она затронет пенсии, пособия и льготы. Например, надбавки получат пенсионеры с инвалидностью, беременные и мамы. Кто еще оказался в списке, выяснил 360.ru.

Индексация пенсий с 1 марта 2025-го

В России пенсия состоит из двух частей: фиксированной и индивидуальной. В 2025 году фиксированную часть пенсии проиндексировали на 9,5% — до 8907 рублей. Индивидуальная часть выплаты будет зависеть от накопленных баллов.

Уволившиеся пенсионеры

С 2025 года всем пенсионерам, вне зависимости от того, работает человек или нет, будут платить увеличенную фиксированную часть пенсии — 8907 рублей.

Кроме того, повысили пенсионный балл — до 145 рублей. Однако на эту надбавку будут претендовать только неработающие пенсионеры. Таким образом, если пожилой работник уволится в феврале, с марта он получит увеличенную индивидуальную часть пенсии.

Военные пенсионеры

Повышенную ежемесячную выплату весной этого года получат и военные пенсионеры. Ее проиндексируют на размер реальной инфляции. В 2025 году она составила 9,5%.