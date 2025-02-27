Рост пенсий и пособий. Кто получит надбавку с 1 марта 2025 года
Очередная индексация ожидает россиян 1 марта 2025 года. Она затронет пенсии, пособия и льготы. Например, надбавки получат пенсионеры с инвалидностью, беременные и мамы. Кто еще оказался в списке, выяснил 360.ru.
Индексация пенсий с 1 марта 2025-го
В России пенсия состоит из двух частей: фиксированной и индивидуальной. В 2025 году фиксированную часть пенсии проиндексировали на 9,5% — до 8907 рублей. Индивидуальная часть выплаты будет зависеть от накопленных баллов.
Уволившиеся пенсионеры
С 2025 года всем пенсионерам, вне зависимости от того, работает человек или нет, будут платить увеличенную фиксированную часть пенсии — 8907 рублей.
Кроме того, повысили пенсионный балл — до 145 рублей. Однако на эту надбавку будут претендовать только неработающие пенсионеры. Таким образом, если пожилой работник уволится в феврале, с марта он получит увеличенную индивидуальную часть пенсии.
Военные пенсионеры
Повышенную ежемесячную выплату весной этого года получат и военные пенсионеры. Ее проиндексируют на размер реальной инфляции. В 2025 году она составила 9,5%.
Интересно
В марте военные пенсионеры получат и дополнительные надбавки за январь–февраль 2025 года. Так как в октябре 2024-го их выплаты проиндексировали на 5,1%, а позднее процент увеличили, разница в 4,4% придет им автоматически весной.
80-летние
Повышенную пенсию получат и те, кому в феврале 2025 года исполнилось 80 лет. Их фиксированную часть выплаты удвоят. Таким образом, им начислят 17 814 рублей.
Интересно
Также с 80 лет начинают выплачивать компенсацию по уходу. Она составит дополнительные 1314 рублей. Все прибавки придут пожилых людям автоматически начиная с 1 марта.
Пенсионеры с первой группой инвалидности
Нетрудоспособные пенсионеры с первой группой инвалидности, которым требуется уход, с 1 марта 2025 года тоже получат удвоенную фиксированную часть пенсии — 17 814 рублей.
Стоит напомнить, что с 1 марта изменятся и правила присвоения инвалидности.
Теперь инвалидность можно оформить только во время медико-социальной экспертизы. Ее можно провести офлайн или дистанционно. При необходимости форму проведения МСЭ можно изменить.
Интересно
Если заболевание признают серьезным, то инвалидность могут дать пожизненно. Сама процедура будет проходить быстрее: документы можно передавать онлайн.
Пособия по беременности и родам с 1 марта
С 1 марта этого года увеличенные пособия по беременности и родам получат женщины, которых уволили из-за закрытия их места работы, в том числе прекращения деятельности ИП. Также повышенные выплаты предусмотрели для женщин-адвокатов и нотариусов.
Пособия увеличат до уровня регионального прожиточного минимума. Ранее будущим матерям и родившим выплачивали всего 920 рублей.