Россияне ищут ответы на детские травмы в сериалах. Почему этот способ поможет не всем

Большинство россиян заявили о готовности проработать детские травмы при помощи сериалов. Это показал опрос, проведенный онлайн-кинотеатром Kion и сервисом психологической помощи YouTalk. Как работает подобная сериалотерапия и кому она категорически противопоказана, узнал 360.ru.

Переживание детских травм через сериалы

Проведенное Kion и YouTalk исследование авторы посвятили влиянию полученного в детстве опыта на взрослую жизнь. Результаты опубликовал ТАСС. Опрос показал, что 68,5% респондентов сталкивались в детском возрасте с травматичным опытом, который до сих пор оказывает влияние на их жизнь. Только 13,7% заявили, что ничего страшного из первых лет своей жизни не вынесли. Остальные не смогли ответить на поставленный вопрос.

Более 40% из пронесших детские травмы во взрослую жизнь заявили о сильных эмоциональных или телесных реакциях, напоминающих им о прошлом. При этом пятая часть сталкивается с ними регулярно.

Самый частый травмирующий опыт связан с критикой со стороны взрослых, нарушением личных границ, семейными конфликтами, эмоциональным дефицитом и непредсказуемостью среды. Во взрослом возрасте у трети таких людей возникли трудности в доверием и открытостью к посторонним, а значительная часть остро воспринимает критику. Более половины участников заявили, что готовы исследовать свои детские переживания через искусство, в частности, через просмотр сериалов с похожими историями. Они посчитали этот способ лучшим, чтобы снова прожить свои эмоции и понять себя. Остальные посчитали, что больший эффект проявится, если работать со специалистом.

Kion и YouTalk не раскрыли информацию о количестве опрошенных, их возрастно-половой структуре и методологии проведения исследования.

Как работает сериалотерапия и переживание эмоций через кино

Сериалы или фильмы не заменят обычную работу с психотерапевтом, но могут подсветить для человека проблемы, с которыми он сталкивается в обычной жизни. Об этом в комментарии 360.ru заявила семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. Она пояснила, что если перед глазами у человека появится позитивный пример, пусть даже вымышленного героя, который справился с трудностями, который перед ним стоят, то это даст толчок к самостоятельным действиям.

«Такие сериалы, такие фильмы настраивают людей на позитив. Люди склонны думать, что даже если это выдуманная история, но у кого-то в жизни такая история обязательно есть. Потому что нельзя придумать того, чего не было. Поэтому с этой точки зрения да. Любой фильм или сериал помогает человеку увидеть свои болевые точки, показать травмы, в том числе перенесенные в детстве», — заявила Никитина.

Психотерапевт подчеркнула, что лучше всего выбирать сериалы и фильмы с хорошим концом, когда человек не опускает руки, несмотря на то, что произошло нехорошего в его жизни, начиная от тяжелого заболевания, заканчивая сложной жизненной ситуацией. «Когда человек смотрит такой сериал, то для него он становится точкой выхода из закрытой комнаты. Он осознает, что тоже так может и дает ему возможность встать и что-то делать», — добавила собеседница 360.ru. Она добавила, что это также касается фильмов про переживание боли и утраты.

Когда мы сами с этим не столкнулись, нам кажется, что это не может произойти или мы это не переживем. Но сюжет позволяет увидеть героя, который прошел разные стадии горя и осознал, что жизнь продолжается и в этом ее ценность. Лариса Никитина Психотерапевт

В случае тревоги лучше выбирать фильмы для семейного просмотра, погрустить или успокоиться после волнения можно под мелодрамы. От хорроров и ужасов лучше отказаться, потому что их задача не успокоить, а напрячь человека. «Кем бы зритель не был, когда он видит лужи крови и страдания других людей, то у него начинается внутреннее напряжение, начинается сужение сосудов и вброс адреналина. Некоторые не могут потом из-за этого заснуть», — заявила Никитина. По ее словам, желание впасть в такое состояние вполне нормально. Но его можно достичь более щадящими психику способами.

Почему зрители проникаются к персонажам и даже влюбляются в героев сериалов?

Психотерапевт Никитина заявила, что это связано с идеализацией героев и такое происходило во все времена. «Когда я училась в школе большинство девочек были влюблены в Сережу Тюленина из фильма «Молодая гвардия"», — призналась она.

По словам специалиста, созданный профессиональным автором вымышленный герой сразу романтизирован, и зритель видит в нем самое лучшее, даже если персонаж не самый позитивный. Никитина добавила, что также это связано с особенностями психики, особенно у девочек. «Они часто влюбляются в вымышленных героев или актеров, а точнее в их образ из-за того, что рядом не было отца или старшего брата, который, к примеру, умер до ее рождения. На уровне души девочка встречает этот образ в виде персонажа и иногда могут возникать довольно сильные переносы. У мальчиков такое тоже бывает, но реже», — добавила психотерапевт.

Она посоветовала родителям не скрывать от дочерей тайну об умерших братьях. В детстве девочка переживет эту информацию менее болезненно, нежели во взрослом возрасте, когда она наделает кучу ошибок, в поисках мужчин с образом брата, которого она никогда не видела.

В целом ничего страшного в том, чтобы зрителю нравился образ актера фильма, сериала или герой книги, психотерапевт не увидела. Она подчеркнула, что если это подобные чувства не мешают человеку жить, то это очень хорошо. «Потому что если девушка влюбилась в экранный образ, она ни с кем не встречается, не заводит семью, а буквально молится на этого героя — это перебор», — отметила Никитина. Психотерапевт добавила, что фильм должен приносить удовольствие, если это развлекательный жанр, трогать чувства и заставлять задумываться, если это философская притча или историческое кино. Она отметила, что даже заплакать от переживаний во время просмотра это вполне нормальная реакция.

Почему люди пересматривают фильмы и сериалы?

Когда человек смотрит несколько раз фильм или сериал, то он ищет эпизоды, которые напоминают ему хорошие моменты из своей жизни или видит в героях схожесть со своими близкими и родными, которых уже нет рядом, заявила Никитина.

«К примеру, героиня картины напомнила человеку его молодую бабушку, которой давно нет в живых. Но в этой героине он видит похожую внешность, характер или детали, о которых знал только он», — пояснила она. Психотерапевт добавила, что это также связано с эффектом якорения. Он происходит, когда человек впервые посмотрел фильм в молодом возрасте или в состоянии, когда у него все было хорошо.

«Повторный просмотр позволяет пережить все эти эмоции во второй раз. Если человеку не хватает положительных вещей в жизни, то таким способом он может вернуться и пережить все хорошее еще раз», — пояснила Никитина.

Лечение детских травм через просмотр фильмов и сериалов она не рекомендовала крайне впечатлительным людям, которые не могут справиться со своими эмоциями. Им также не стоит смотреть кино, которые сильно давят на психику. «Часто такое бывает с фильмами про Великую Отечественную войну или на тему, которые затрагивают не одного человека, а целые поколения. Я знаю таких людей, которые ближе к 9 Мая уезжают на дачу. Они говорят, что иначе они начнут плакать целыми днями. Это те, у кого погибли родные», — отметила Никитина. Психотерапевт добавила. что так себя изводить нельзя и если просмотр фильма или сериала травмирует, то это может довести до временной депрессии, а если чувствительный человек начал смотреть подобное кино в тяжелом состоянии, то хорошим это не закончится. Никитина добавила, что есть такое понятие «психогигиена» и ее важно соблюдать.