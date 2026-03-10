Психолог Гут отметил, что токсичное детство зачастую не дает взрослым увидеть искренность в заботе

Некоторые взрослые не могут испытывать признательность к своим родителям, потому что в детстве сталкивались с их чрезмерной строгостью или требовательностью. Они не получили того, чего так жаждали — безусловного принятия, тепла и поддержки, а вместо этого столкнулись с обесцениванием, резкими словами, игнорированием или давлением. Член Международного художественного фонда, автор 15 книг с собственными иллюстрациями Мария Мериагус рассказала сайту izhlife.ru про личный опыт токсичного взаимодействия с мамой:

«Меня мама растила одна. Она была очень обижена на моего отца и часто проецировала свое недовольство из-за этого факта. Я на него очень похожа, и ей было трудно не видеть во мне папу», — отметила эксперт.

Токсичное детство — глубокий психологический опыт, который формирует «операционную систему» личности и ее отношений с миром. У детей может формироваться травматическая привязанность: те, кто должен давать любовь и безопасность, одновременно — и источник страха. Это рождает внутренний разрыв — я люблю и ненавижу их одновременно. Как правило, у детей со «сложным» детством нарушено базовое доверие к миру и родителям. Даже их хорошие поступки во взрослом возрасте ребенком могут восприниматься с подозрением.

Психолог Ксения Мосунова уверяет, что обиды и гнев в детстве мешали выражать страх и беспомощность, зависимость от взрослых.

«Прошлое не дает принять настоящее, так как нынешние старания не отменяют и не компенсируют старой боли», — говорит она.

По словам Валерия Гута, основателя Института Адаптивного Интеллекта, кандидата психологических наук, ведущего исследователя адаптивного интеллекта в России и СНГ, дети, выросшие в токсичных условиях, часто не могут распознать в заботе искренность из-за защитных механизмов, видя в ласке угрозу или манипуляцию.

Восстановление доверия требует эмоциональной сепарации и признания того, что родители — тоже люди с собственными травмами и ограничениями. Путь к здоровым отношениям с родителями зачастую непрост и может потребовать помощи профессионала.