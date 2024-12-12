Россиянам запретят брать ипотеку с кешбэком. В чем главные риски таких кредитов?

Ипотечный стандарт заработает в России с 1 января 2025 года: документ вводит запрет на различные схемы покупки новостроек, которые Центробанк считает рискованными. Мера коснется в том числе ипотеки с кешбэком. Подробно об этом 360.ru рассказал член гильдии риэлторов Москвы, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

Что такое ипотека с кешбэком

Ипотека с кешбэком позволяла покупателям брать квартиры в новостройках без первоначального взноса, объяснил специалист. Например, жилье стоило восемь миллионов, а банку называли сумму в 10 миллионов. Два миллиона — первоначальный взнос, который вносил заемщик, потом эти деньги возвращались ему кешбэком.

«То есть для банка получалось, как будто бы актив покупается стоимостью 10 миллионов рублей. Реально покупается актив стоимостью восемь миллионов, из которых два миллиона прогонялись туда-сюда, иногда даже фиктивно прогонялись. То есть реальных выплат даже не было. И это позволяло людям покупать квартиры без первоначального взноса», — рассказал Барсуков.

Риски ипотеки с кешбэком

Центробанку не нравилась такая схема: покупатель берет квартиру без первоначального взноса, а объект после перехода в собственность дешевеет. Это обусловлено перекосом на рынке — сейчас квартиры в новостройках дороже, чем вторичка.

«Получается, что если человек не платит по кредиту, у банка есть необеспеченный кредит, потому что цены залога после всех процедур продажи и прочего явно не хватит на покрытие кредита», — подчеркнул риэлтор.

Риск заключается в том, что если у покупателя возникнут проблемы и объект продадут с торгов, вырученная сумма не компенсирует кредит.