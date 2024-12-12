В РГР заявили, что с 1 января в России запретят брать ипотеку с кешбэком

С января 2025 года россиянам запретят брать ипотеку с кешбэком. Об этом сообщила член комитета по ипотеке Российской гильдии риелторов (РГР) Ирина Киселева на пресс-конференции в ТАСС .

По этой схеме покупатели возвращали себе часть денег от первого взноса.

Ранее в ЦБ заявили об опасности такой системы, потому что ипотеку с кешбэком могли брать те, у кого не было на руках собственных средств для первоначального взноса. Заемщики брали обычный кредит, а потом погашали его за счет кешбэка.

«У нас с 1 января запускается так называемый ипотечный стандарт <…> Будет запрещено возвращать нашим заемщикам так называемый кешбэк», — заявила Киселева.

Также банкам запретят получать вознаграждение от застройщиков и комиссию от заемщиков.

Аналитик Neomarkets Олег Калманович отмечал, что ипотека с 50% ставкой появится в России, только если страну настигнет тяжелый экономический кризис. Вероятность такого сценария — не более 5%. Даже в 2020 году, когда экономику пошатнула пандемия, процентные ставки в РФ не повышались.