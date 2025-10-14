Россиянам повысят пенсии в ноябре-2025. Кого это коснется?
Граждан ждет очередное повышение пенсий. Социальный фонд России с 1 ноября проведет перерасчет, рассказал депутат Алексей Говырин. Кого затронут перемены, на сколько вырастет и как узнать количество пенсионных баллов, выяснил 360.ru.
Кто получит надбавки с 1 ноября
80-летние
Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в октябре, получат фиксированную выплату к страховой пенсии. С начала 2025 года она составляет 8907,70 рубля, а после удвоения достигнет 17 815,40 рубля.
Инвалиды I группы
Если в октябре 2025 года гражданин получил I группу инвалидности, то с ноября он сможет претендовать на удвоенную выплату, то есть на 17 815 рублей — по аналогии с достигшими 80 лет.
Жители регионов с районным коэффициентом
Для них сумма увеличивается в 1,15–1,9 раза.
Житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тысяч рублей.
Алексей Говырин
Для летных экипажей и работников угольной промышленности перерасчет проходит ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре.
Доплата зависит от вредности и продолжительности спецстажа. Минимальный для мужчин — 25 лет, для женщин — 20. За каждый год сверх нормы начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75–85% от прежнего оклада.
В ноябре 2025-го выплаты в этой категории вырастут на 2–5% за счет применения инфляционного коэффициента 1,076.
Перерасчет делается на основании данных ЕГИССО и трудовой книжки, дополнительные документы не нужны.
Средняя прибавка составит от полутора до трех тысяч рублей, добавил депутат.
От чего зависит нефиксированная часть пенсии
Все прибавки с 1 ноября касаются фиксированной части.
Размер нефиксированной зависит от количества накопленных баллов. Если трудящийся еще не вышел на пенсию, то их он может накопить за год максимум 10. Для этого его официальная зарплата должна составлять 230 тысяч рублей в месяц.
В случае выхода на пенсию, когда пожилой человек продолжает работать, ему могут начислить в год только до трех баллов.
Интересно
Кроме того, работающим пенсионерам с начала 2025 года начисляют ежегодную индексацию на уровень инфляции. Ранее ее получали только граждане, которые полноценно ушли на заслуженный отдых.
Где посмотреть количество пенсионных баллов
Ознакомиться с числом накопленных баллов можно с помощью портала госуслуг. Для этого следует:
- зайти в личный кабинет;
- нажать раздел «Пенсии»;
- скачать справку о состоянии индивидуального лицевого счета.
На первой странице документа, который придет в личный кабинет в течение нескольких минут, можно найти количество накопленных баллов.