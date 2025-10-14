Россиянам повысят пенсии в ноябре-2025. Кого это коснется?

Граждан ждет очередное повышение пенсий. Социальный фонд России с 1 ноября проведет перерасчет, рассказал депутат Алексей Говырин. Кого затронут перемены, на сколько вырастет и как узнать количество пенсионных баллов, выяснил 360.ru.

Кто получит надбавки с 1 ноября

80-летние

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в октябре, получат фиксированную выплату к страховой пенсии. С начала 2025 года она составляет 8907,70 рубля, а после удвоения достигнет 17 815,40 рубля.

Инвалиды I группы

Если в октябре 2025 года гражданин получил I группу инвалидности, то с ноября он сможет претендовать на удвоенную выплату, то есть на 17 815 рублей — по аналогии с достигшими 80 лет.

Жители регионов с районным коэффициентом

Для них сумма увеличивается в 1,15–1,9 раза.