Почему Пугачеву не крутят по радио: причины, что пускают в эфир | 360°

Общество 28 апреля 2024, 15:34 Россиянам объяснили, почему в эфире радио нет Пугачевой и «Би-2» РБК: радиостанции объяснили, почему не дают в эфир Пугачеву и «Би-2» РИА «Новости»

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Решения о включении в эфир тех или иных артистов радиостанции принимают, опираясь на статистику и опрос слушателей, с политикой это никак не связано. Такое мнение в беседе с РБК выразили руководители крупнейших медиахолдингов. При этом они отметили, что люди ждут от звезд «социального согласия».

Личные взгляды артистов сейчас имеют большее значение для аудитории, чем раньше, указал глава Русской медиагруппы Дмитрий Медников.

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«Предыдущая эпоха позволяла музыканту любое разнообразие личной жизни или вкусовых ощущений, а какие у тебя взгляды — не имело значение. Сейчас это имеет значение», — отметил он.

По словам Медникова, если между обществом и исполнителем есть явное несогласие, такого артиста в эфир попросту не поставят.

«С высокой долей вероятности мы не поставили бы в эфир „Би-2“ *, даже если бы у нас была станция русского рока. Медиа не должно быть против общественных интересов», — подчеркнул он.

Алла Пугачева, добавил специалист, не ротируется на радио уже около трех-четырех лет. При этом для радиостанций мерилом успеха выступает именно статистика. Просто наличия таланта для современного артиста мало, чтобы считаться звездой, пояснил собеседник РБК.

«Ты должен тем или иным способом соответствовать ожиданиям, выражать правильные посылы. А если хочешь уйти в нишевое направление, то хотя бы не противоречить общественным ожиданиям», — обратил он внимание.

Глава «ГПМ Радио» Вадим Терещук также счел отсутствие в эфире артистов, выразивших несогласие с текущей обстановкой или прекративших активную деятельность, осознанным, а не вынужденным шагом.

По его мнению, музыка всегда была связана с политикой. Так устроен мир.

«И если какой-то артист высказывается плохо о моей стране, конечно, я не буду ставить его в эфир», — отрезал собеседник издания.

Терещук добавил, что исполнителю платят за творчество, а не за популистские высказывания.

«Имеет он право высказаться? Да. Но и аудитория имеет право на реакцию», — заключил он.

*Солист группы «Би-2» Егор Бортник (Лева) признан иностранным агентом.