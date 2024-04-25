Стас Михайлов напомнил Пугачевой, кому она обязана своей популярностью | 360°

Знаменитости 25 апреля 2024, 02:43 Стас Михайлов напомнил Пугачевой, кому она обязана своей популярностью Стас Михайлов: Пугачева получила популярность благодаря российским зрителям РИА «Новости»

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Алла Пугачева стала популярной благодаря российским слушателям, заявил певец Стас Михайлов. Его слова привело РИА «Новости».

«Артисты — это люди, которые на виду, делают вещи, на которые ориентируются. <…> Меня она может не любить, но людей — нельзя: они ее сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия», — выразил уверенность артист.

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Эти слова можно считать продолжением заочной полемики между двумя музыкантами. В марте Пугачева записала видео, на котором ответила на заявление Михайлова в интервью, что «уехавшие артисты будут на коленях перед Россией стоять».

Артистка тогда заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда», посоветовав певцу идти зарабатывать «пока может».

Ранее подруга Пугачевой телеведущая Кира Прошутинская заявила, что вокалистка не возвращается в Россию из-за семьи — мужа Максима Галкина* и двоих детей.

* Признан иностранным агентом на территории России.