«Следовать пословице». Россиянам назвали надежные способы избежать «ловушек» мошенников

Чаще всего телефонные мошенники долго разговаривают со своими жертвами и используют методы социальной инженерии, чтобы выманить деньги. Чтобы уберечься от аферистов, необходимо никогда не терять бдительность и помнить несколько простых правил, заявил 360.ru эксперт по информационной безопасности Павел Мясоедов.

Почему случаев мошенничества стало больше?

Он прокомментировал сообщение зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, который во время ВЭФ предупредил о росте ущерба из-за киберпреступности.

Мясоедов объяснил, что ни один метод борьбы с мошенниками не исключит возможности хищений, так как жертва сама передает им деньги. По его словам, государство не может запретить гражданам проводить транзакции или снять деньги со счета.

«Пожелать тут хочется быть максимально осторожным, при любых подозрениях следовать русской пословице — семь раз отмерь, один раз отрежь», — отметил он.

Эксперт перечислил несколько способов, как избежать потери денег. Он посоветовал создавать сложные пароли, не переходить на сомнительные сайты и не передавать другим людям коды из СМС. Также аналитик рекомендовал использовать антивирусы, читать прессу и анализировать информацию.

«По совокупности этих методов можно снижать постепенно количество жертв. Но пока мы видим ухудшение статистики не потому, что стали хуже работать системы, а потому что мошенников стало еще больше», — заключил он.

Прорабатывают биографию жертвы

Мясоедов добавил, что мошенники действуют очень тонко и тщательно «прощупывают» свою жертву перед тем, как выманить у нее средства.

«Все-таки основные хищения происходят после планомерной социальной инженерии, когда с человеком связываются до этого, заблаговременно прорабатывают его биографию, смотрят, где он работает», — объяснил эксперт.

Аферисты втираются человеку в доверие, называют его по имени и отчеству, спрашивают о его интересах. После этого они от лица каких-нибудь официальных органов власти предлагают жертве сотрудничество и просят срочно перевести деньги на «безопасный» счет.

«Такого рода схемы приводят к миллионным потерям у пожилых людей, у людей с низкой цифровой зрелостью. С такими схемами бороться затруднительно, потому что они <…> опираются на то, что человек поведется и будет самостоятельно оказывать содействие», — констатировал специалист.

Мясоедов призвал внимательно относиться к любым вопросам, связанным с переводом денег.

«Они все должны выполняться в условиях безопасности, банковских приложениях или физическом банке. Любые снятия денег и передача их какому-то курьеру должны вызвать подозрения», — подытожил он.

Ранее жертвой мошенников стала певица Лариса Долина. У артистки выманили 68 миллионов рублей, заставив ее перевести их на «безопасный счет». Еще один похожий случай произошел с фолк-певицей, вокалисткой группы «Мельница» Натальей О’Шей (Хелависой). Она отдала аферистам 1,8 миллиона рублей.