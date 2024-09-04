Певица Хелависа стала жертвой мошенников

Baza: мошенники выманили у солистки группы «Мельница» 1,8 миллиона рублей

Фото: РИА «Новости»

Российскую фолк-певицу, вокалистку группы «Мельница» Наталью О’Шей (Хелавису) обманули на 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его информации, певице, живущей с семьей в Германии, позвонили злоумышленники и сообщили, что ей якобы нужно продлить договор на услуги сотовой связи. Хелависа продиктовала код, который пришел ей в сообщении. Затем ей весь день звонили под видом сотрудников силовых органов и «Госуслуг», сообщая, что теперь ее деньги под угрозой, и их нужно срочно перевести на «безопасные» счета. Певица испугалась и перевела средства, куда ей указали.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал две самые популярные и опасные мошеннические схемы. Среди них оказался и звонок от имени сотрудника правоохранительных органов.

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