Россиянам напомнили о 160-й годовщине подвига Иканской сотни

Российское казачество всегда отличалось смелостью и отвагой, но о большей части совершенных им подвигов многие забыли. В 1864 году в русской военной истории произошло одно из самых героических сражений, где сто казаков выступили против 10-тысячного войска. Оно осталось в памяти как Иканское сражение, которому исполнилось 160 лет.

В конце ноября 1864 года кокандский мулла Алимкул выступил с 10-тысячным войском из Ташкента в сторону русских поселений Семиречья. Но навстречу вражеской армии из крепости Туркестан выехала сотня 2-го Уральского казачьего полка есаула Василия Серова.

От встречных людей командир узнал, что неизвестный отряд занял селение Икан, и его группа двинулась на разведку, сразу натолкнувшись на силы кокандского муллы, которые быстро взяли казаков в окружение.

На протяжении трех дней отряд Серова держал оборону и отбил десяток атак, в ходе которых бойцы подбили лошадь Алимкула. В ответ мулла предложил бойцам сдаться добровольно и пообещал сохранить им жизнь, если те откажутся от своей веры.

Но никто из казаков предложение не принял. Основной бой начался утром 6 декабря по старому стилю, когда вражеская армия атаковала русские укрепления с трех сторон. После отражения четырех атак Серов отдал команду пойти на прорыв. Вражеские всадники устроили настоящую мясорубку, но после сдались и к вечеру удалились в степь.

Иканская сотня потеряла больше половины личного состава за три дня, но не пропустила вражеские войска к русским поселениям.

В конце ноября студенты Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского, кадеты Рузского казачьего кадетского корпуса и юнармейцы из Москвы почтили память погибших осенью 1941 года казаков 4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка в Волоколамском городском округе.

У поклонного креста рядом с деревней Федюково прошли памятная служба и возложение цветов. На этом месте казаки удержали оборону, не пропустив к столице десятки вражеских танков, имея при себе только несколько ручных пулеметов и бутылок с зажигательной смесью.