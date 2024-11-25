Подвиги кубанских казаков в ВОВ почтили в ходе акции в Волоколамском округе

У поклонного креста, расположенного рядом с деревней Федюково на 97-м километре Волоколамского шоссе, собрались казаки Кубанского и Центрального казачьих войск, студенты Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского, кадеты Рузского казачьего кадетского корпуса и юнармейцы из Москвы, чтобы почтить память Героев, погибших в оборонительных боях осенью 1941 года. В память о мужестве и самоотверженности казаков участники мероприятия провели заупокойную литию по погибшим воинам, а также возложили цветы и венки к поклонному кресту.

Так, 83 года назад в этом месте казаки 4-го эскадрона 37-го Армавирского кавалерийского полка из корпуса генерала Льва Михайловича Доватора ценой своих жизней смогли на сутки задержать колонну немецких танков, наступавших на Москву.

Без поддержки тяжелого вооружения, имея лишь несколько ручных пулеметов, шашки, кинжалы и бутылки с зажигательной смесью, казаки стойко держали оборону. Никто из них не отступил и не попал в плен. Более того, они уничтожили свыше десяти вражеских танков, замедлив продвижение противника к столице.

Первый заместитель главы Волоколамского округа Сергей Шорников отметил, что мы обязаны помнить о трагических событиях той войны и передавать эту память будущим поколениям. Наши дети, внуки и правнуки не должны забывать героев, которые отдали свои жизни здесь, на Волоколамской земле, ради мира и будущего.

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