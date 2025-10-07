Россиянам массово повысят пенсии с 1 января. На сколько и кого коснется?

Стало известно, на сколько вырастут страховые пенсии в 2026 году

Средняя страховая пенсия вырастет к концу 2026 года до 27,1 тысячи рублей, рассказал на днях министр финансов России Антон Силуанов. Это произойдет благодаря разовой индексации в январе. Как именно сделают повышение, кому и когда поднимут ежемесячные выплаты — в материале 360.ru.

Индексация пенсий в 2026 году

Ранее предполагалось, что индексация пенсий в 2026 году пройдет в два этапа: 1 февраля и 1 апреля.

На выступлении в Совете Федерации, где рассматривали проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов, Силуанов заявил, что индексация будет единоразовой.

«Это повышение объединит две индексации, обращаю внимание: и по уровню инфляции, и по прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году», — отметил министр.

С 2027-го и далее индексация снова будет проходить в два этапа — в феврале и апреле.