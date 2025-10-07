Россиянам массово повысят пенсии с 1 января. На сколько и кого коснется?
Стало известно, на сколько вырастут страховые пенсии в 2026 году
Средняя страховая пенсия вырастет к концу 2026 года до 27,1 тысячи рублей, рассказал на днях министр финансов России Антон Силуанов. Это произойдет благодаря разовой индексации в январе. Как именно сделают повышение, кому и когда поднимут ежемесячные выплаты — в материале 360.ru.
Индексация пенсий в 2026 году
Ранее предполагалось, что индексация пенсий в 2026 году пройдет в два этапа: 1 февраля и 1 апреля.
На выступлении в Совете Федерации, где рассматривали проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027–2028 годов, Силуанов заявил, что индексация будет единоразовой.
«Это повышение объединит две индексации, обращаю внимание: и по уровню инфляции, и по прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году», — отметил министр.
С 2027-го и далее индексация снова будет проходить в два этапа — в феврале и апреле.
Кому положено повышение пенсий с 1 января 2026 года
На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 триллионов рублей.
По словам Силуанова, с начала следующего года страховые пенсии поднимут неработающим и работающим пенсионерам.
На сколько поднимут пенсионные выплаты
С 1 января 2026-го страховые пенсии в России увеличат на уровень выше инфляции — на 7,6%.
Интересно
Фиксированная часть вырастет до 9584,69 рубля, а стоимость пенсионного балла составит 156,76 рубля.
Если гражданин получает выплату в первые 11 дней месяца, то в декабре она придет дважды: в начале месяца страховая за декабрь и в конце — за январь. Это связано с длинными новогодними выходными с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.
Другие этапы повышения пенсий в 2026 году
Помимо повышения страховой пенсии, в России предусмотрели ряд индексаций, которые коснутся других категорий граждан.
Кому поднимут пенсии с 1 апреля
С 1 апреля 2026 года в России проиндексируют социальные пенсии. Рост составит 6,8% — на уровень инфляции.
Выплаты получают инвалиды, студенты, дети, потерявшие кормильца, сироты, малочисленные народы Севера и люди, трудовой стаж которых составляет менее 15 лет.
У кого пенсия станет больше с 1 августа 2026 года
Летом увеличат размер пенсий работающих пенсионеров. Прибавка зависит от количества накопленных пенсионных баллов (индивидуального пенсионного коэффициента) за 2025 год, но не более трех. Подавать заявление не нужно, она придет автоматически.
В 2026 году стоимость балла составит 158,8 рубля. Однако если человек вышел на пенсию в 2019-м, то ему прибавят сумму исходя из стоимости балла в 2019 году — 87,24 рубля.
Стоимость пенсионных баллов по годам:
- 2025-й — 142,76 рубля;
- 2024-й — 133,05 рубля;
- 2023-й — 133,05 рубля;
- 2022-й — менялась дважды: с 1 января до 31 мая — 107,36 рубля, с 1 июня — 118,1 рубля;
- 2021-й — 98,86 рубля;
- 2020-й — 93 рубля;
- 2019-й — 87,24 рубля;
- 2018-й — 81,49 рубля;
- 2017-й — 78,28 рубля (с 1 февраля).
У кого вырастут пенсии с 1 октября 2026 года
В октябре традиционно поднимут пенсии военным и бывшим сотрудникам силовых структур. На сколько прибавят, будет известно позднее.
Например, в 2025 году их проиндексировали на 7,6%.