Долги, пенсии, сим-карты. Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2025 года
С 1 ноября 2025 года в России вступит в силу ряд нововведений, призванных улучшить жизнь граждан. Кому проиндексируют пенсии, будут ли действовать новые ставки по утильсбору и как будут взыскивать долги — в материале 360.ru.
Взыскание задолженностей
ФНС начнет взыскивать долги с граждан без обращения в суд. Это коснется ситуаций, где задолженность посчитают бесспорной. Для этого она должна быть документально подтверждена.
Правило коснется долгов по:
- декларации 3-НДФЛ, то есть от продажи квартиры или аренды жилья;
- транспортному налогу:
- имущественному налогу:
- нотариально заверенным документам — это расписки, кредиты, задолженности, которые заверили у нотариуса.
Ранее налоговая не могла взыскивать долги без суда и исполнительного листа. Теперь эти инстанции автоматически пропускаются. Деньги будут списывать с банковских и электронных кошельков, обезличенных металлических счетов (золото, серебро, палладий и другие).
Если денег не окажется, то на погашение задолженности пойдет имущество гражданина. Выплаты в эту категорию не войдут — правило не коснется пенсий, пособий и других видов господдержки.
Если должник не согласен со взысканием, он по-прежнему сможет обратиться в суд.
Долги по обязательствам, возникшим до 1 ноября этого года, будут рассматривать по старому правилу, то есть через суд.
Индексация пенсий
Плановый пересмотр пенсий проведут, как обычно, в ноябре. Индексация коснется:
- Пенсионеров старше 80 лет. Их выплаты удвоятся: вместо 8907 рублей страховой пенсии они начнут получать 17 815 рублей. Если в регионе есть свой коэффициент, то выплату увеличат на его значение;
- Инвалидов I группы всех возрастов;
- Работающих пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность в октябре 2025 года. Их пенсия увеличится на сумму всех индексаций с 2016 по 2024 годы. Перерасчет произойдет автоматически, обращаться в Соцфонд не нужно;
Интересно
- Членов летного экипажа гражданской авиации. Доплаты определят вредностью условий и стажем: для мужчин это 25 лет, для женщин — 20. За каждый год сверх нормы начислят 1% от среднего оклада за месяц, но он не должен превысить 75-85% прежнего;
- Работников угольной промышленности со стажем более 25 лет (для добычи угля и сланца) и отдельных процессий, включая горнорабочих очистного забоя и проходчиков, со стажем до 20 лет.
Пенсионерам, которым начисляют сумму ниже прожиточного минимума, добавят дополнительные соцвыплаты. Обращение в Соцфонд не требуется — доплату пришлют автоматически.
Подтверждение данных по сим-картам
Абонентам сотовой связи, которые заключили договор ранее апреля текущего года, предстоит подтвердить свои данные.
Процедура коснется физлиц и корпоративных клиентов. Правило ввели, чтобы исключить фиктивных абонентов и снизить риски мошенничества.
Наследство и долги
Нотариусов обяжут сообщать вступающим в наследство гражданам о долгах и кредитных обязательствах их умерших родственников.
Запросы в Центральный каталог кредитных историй должны направлять автоматически.
Таким образом, россияне смогут избежать неожиданных долгов до вступления в наследство.
Новые ставки утильсбора
В конце 2025 года в России повысят ставки утилизационного сбора при покупке автомобиля мощностью более 160 лошадиных сил. Ранее планировалось, что правило вступит в силу 1 ноября, однако позднее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что сроки переносятся на 1 декабря.
Месячная отсрочка стала возможной, так как поступило много заказов авто из-за границы. Это создало серьезную нагрузку для логистики. Возник риск того, что все желающие не смогут получить свои машины до 1 ноября по независящим от них причинам.
Согласно новому правилу, льготные коэффициенты в 3,4 тысячи за новое авто и 5,4 тысячи рублей — за старше трех лет сохранят только для машин с мощностью до 160 лошадиных сил. Изменение распространится не только на дилеров, но и на физлица.
Например, ранее утильсбор на Toyota RAV4 2.0 литра составлял 3,4 тысячи или 5,4 тысячи рублей, после 1 декабря он подорожает на 750 тысяч рублей, а версия с 2,5 литра — почти на два миллиона.
Другие нововведения, которые вступят в силу в ноябре
- С 1 ноября запустят пилот проекта маркировки промышленного оборудования. В список попали газопоршневые и синхронные генераторы, двигатели внутреннего сгорания, подшипники. Эксперимент планируют завершить в августе 2026 года.
- С 5 ноября брокеры начнут работать с инвесторами по-новому. Контроль квалификации и оценку уровня подготовки будут осуществлять по стандартам Центробанка. Брокеров обязали заранее предупреждать граждан о возможных рисках и быстрее рассматривать обращения и жалобы клиентов.