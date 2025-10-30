Долги, пенсии, сим-карты. Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2025 года

ФНС начнет взыскивать долги с граждан без обращения в суд. Это коснется ситуаций, где задолженность посчитают бесспорной. Для этого она должна быть документально подтверждена.

Правило коснется долгов по:

декларации 3-НДФЛ, то есть от продажи квартиры или аренды жилья;

транспортному налогу:

имущественному налогу:

нотариально заверенным документам — это расписки, кредиты, задолженности, которые заверили у нотариуса.

Ранее налоговая не могла взыскивать долги без суда и исполнительного листа. Теперь эти инстанции автоматически пропускаются. Деньги будут списывать с банковских и электронных кошельков, обезличенных металлических счетов (золото, серебро, палладий и другие).