Утильсбор, биометрия и кредитный рейтинг. Что изменится в жизни россиян с 1 декабря?

В декабре начнут действовать изменения, внесенные в жилищное законодательство.

Так, установка кондиционеров, антенн и другого оборудования на фасадах многоквартирных жилых домов возможна с согласия большинства собственников. Нововведение убережет архитектурный облик здания. Также ответственность за причинение ущерба общему имуществу понесет собственник, который это инициировал. Например, за неправильно установленный кондиционер, ремонт и восстановление фасада заплатит именно он, а не все владельцы квартир.

Кроме того, арендовать подвал или чердак третьим лицам, например под коммерческую деятельность, станет возможным только после одобрения не менее двух третей собственников жилья на собрании.

С 1 декабря появится новая должность — администратор многоквартирного дома. Он будет отвечать за организацию общедомовых собраний, оформление решений и взаимодействие с управляющей компанией и ГИС ЖКХ.

В квитанциях уже этой зимой появится новая строчка, которая отразит перерасчет за прошлый год, если в доме есть общедомовые приборы. Если сумма переплаты выше 1,5 тысячи рублей, ее могут разделить на несколько месяцев.