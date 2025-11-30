Утильсбор, биометрия и кредитный рейтинг. Что изменится в жизни россиян с 1 декабря?
С 1 декабря 2025 года в Россию придет не только календарная зима, но и новые законы, которые существенно повлияют на жизнь граждан. Как изменятся ставки утильсбора, почему при установке кондиционера в квартире придется советоваться со всем домом и за что работодателя могут оштрафовать на миллион рублей? Об этом и не только — в материале 360.ru.
Новые ставки утилизационного сбора
Ставки утилизационного сбора увеличатся для автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил.
Если ранее физическое лицо платило за любую новую машину льготную ставку 3,4 тысячи рублей, а старше трех лет — 5,2 тысячи, то теперь за мощное авто нужно будет отдать кратно больше.
Интересно
Базовая ставка для разных типов машин мощностью свыше 160 лошадиных сил составит:
- 20 тысяч рублей — для легковых;
- 150 тысяч рублей — грузовики, автобусы, прицепы, полуприцепы;
- 172,5 тысячи рублей — спецтехника.
Индивидуальный коэффициент рассчитывают под каждое авто, учитывая тип, объем, мощность двигателя, возраст машины.
Например, утильсбор на новую Toyota RAV4 до 1 декабря был 3,4 тысячи, а с наступлением зимы станет 842 тысячи рублей. То же самое коснется таких популярных моделей, как BMW X3 и X5, Kia Sorento, Hyundai Palisade и остальных.
При покупке автомобиля на территории России автовладельцу не нужно самостоятельно вносить утильсбор — его платят импортеры или отечественные производители. Однако избежать уплаты не получится — эту сумму включат в стоимость транспорта.
Усиление контроля за незаконной миграцией
В России ужесточили миграционный контроль. Безвизовое пребывание ограничат 90 днями в год, а не 180, как было ранее. Нарушителей депортируют.
Работодателей обязали уведомлять МВД о приеме или увольнении мигрантов без виз в течение трех дней. При трудоустройстве следует спрашивать патент на работу, а не полагаться на устные договоренности.
За нелегальное пребывание мигрантов положены штрафы:
- от пяти до семи тысяч рублей — для физлиц;
- от 35 до 70 тысяч рублей — для должностных лиц;
- от 400 тысяч до миллиона с возможной временной приостановкой деятельности до 90 дней — для юрлиц.
Новые правила для многоквартирных домов
В декабре начнут действовать изменения, внесенные в жилищное законодательство.
Так, установка кондиционеров, антенн и другого оборудования на фасадах многоквартирных жилых домов возможна с согласия большинства собственников. Нововведение убережет архитектурный облик здания. Также ответственность за причинение ущерба общему имуществу понесет собственник, который это инициировал. Например, за неправильно установленный кондиционер, ремонт и восстановление фасада заплатит именно он, а не все владельцы квартир.
Кроме того, арендовать подвал или чердак третьим лицам, например под коммерческую деятельность, станет возможным только после одобрения не менее двух третей собственников жилья на собрании.
С 1 декабря появится новая должность — администратор многоквартирного дома. Он будет отвечать за организацию общедомовых собраний, оформление решений и взаимодействие с управляющей компанией и ГИС ЖКХ.
В квитанциях уже этой зимой появится новая строчка, которая отразит перерасчет за прошлый год, если в доме есть общедомовые приборы. Если сумма переплаты выше 1,5 тысячи рублей, ее могут разделить на несколько месяцев.
Паспорт через приложение в телефоне
Второй этап программы по внедрению цифрового паспорта начнет действовать в России. Граждане могут подтверждать личность в банках и других финансовых организациях через мобильное приложение информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Опция станет доступна, если человек уже был лично в этом учреждении или ранее прошел там идентификацию. В случаях, предусмотренных законодательством и актами Центробанка, работники организаций могут потребовать оригинал паспорта. Таким образом, цифровой документ не заменит физический полностью.
Кредитный рейтинг банков
Всем банкам присвоят кредитный рейтинг по национальной шкале. Минимальный, который позволит им работать в России, составит:
- «AA-(RU)» по шкале АКРА;
- «ruАА-» по шкале «Эксперт РА»;
- «AA-.ru» по шкале «Национальные кредитные рейтинги»;
- «АА-|ru|» по шкале «Национальное рейтинговое агентство».
Замена водительского удостоверения
В России заканчивается период автоматического продления водительских прав на три года. Это касается документов, действие которых истекает с 1 января 2022 года до 31 декабря 2025-го.
Процедура замены прав не изменилась: следует пройти медкомиссию, заплатить госпошлину и записаться через портал госуслуг на прием в МРЭО ГИБДД или в МФЦ. Сдавать повторно экзамен не нужно.
Льготные сроки долевого строительства
Срок временных мер поддержки рынка долевого строительства истечет 31 декабря 2025 года.
Так, до конца месяца участники, застройщики, должники и судебные приставы могут подавать ходатайства в суд о предоставлении рассрочки или отсрочки платежа по исполнительным документам. Это коснется в том числе пеней, неустоек и штрафов.
Кроме того, 31 декабря завершится срок рассрочки, который суд дал застройщику до 30 июня этого года.
Сбор биометрии у иностранцев
С 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026-го эксперимент по сбору биометрических данных у иностранцев распространят на все российские погранпункты. Постановление правительства об этом вступило в силу с 18 октября.
Собирать данные будут при наличии технической возможности.