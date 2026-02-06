Россиян обескуражил план завоза мигрантов из Афганистана. Как это изменит рынок труда?
Россия и Афганистан ведут переговоры о привлечении трудовых мигрантов. Исламский эмират готов предложить квалифицированные и профессиональные кадры. Россияне на эту идею отреагировали неоднозначно. Кем будут работать приезжие и чего от них ждать — в материале 360.ru.
Переговоры по завозу мигрантов из Афганистана в Россию
О переговорах с Афганистаном по завозу мигрантов в Россию в начале февраля сообщил посол страны в Москве Гуль Хасан.
«Между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — заявил дипломат.
Он напомнил, что правительству интересны поставки рабочей силы в качестве источника доходов, к тому же в Афганистане молодое население.
Кадровый голод в России
Идею о привлечении мигрантов обсуждают в связи с дефицитом кадров в экономике. В декабре 2024-го нехватку высококвалифицированных сотрудников оценили в 1,5 миллиона человек. Ключевые сферы, где наблюдается кадровый голод, — строительство, транспорт и ЖКХ.
Интересно
По прогнозу Минтруда, общий дефицит работников к 2030 году может достичь 3,1 миллиона человек. Россия уже развивает сотрудничество с другими государствами — в ноябре 2025-го удалось договориться с Индией об увеличении числа индийских работников и защите их прав.
С 1 января в большинстве российских регионов действует лимит, ограничивающий долю мигрантов на строительных объектах до 50%. Минтруд также предложил сократить участие зарубежной рабсилы в девяти секторах экономики.
Новые правила для найма мигрантов в России
В следующем году мигрантов начнут привлекать в Россию по новым правилам. Эксперимент продлится до 2029 года и затронет все субъекты, кроме Москвы и Подмосковья.
Инициатива предусматривает создание реестра работодателей и заказчиков услуг и иностранцев. Только попавшие в список получат право на привлечение уроженцев других государств. Трудовые договоры с мигрантами будут только срочными, а НДФЛ с доходов работников будет поступать в бюджет регионов в виде фиксированных авансовых платежей.
«Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность контроля в сфере миграции. В доходы бюджетной системы Российской Федерации ежегодно будет поступать порядка 22 миллиардов рублей в год», — отмечали в МВД.
Как на идею привлечения афганцев отреагировали в России
В телеграм-каналах и социальных сетях россияне выразили тревогу, усомнившись в квалификации афганцев, которые могут приехать в страну. Некоторые опасаются роста радикальных настроений.
«Под видом трудовых мигрантов может приехать кто угодно. <…> Если за ними не числится кредитной истории в наших базах и нет родственников в России, которых можно проверить, — это кот в мешке», — заявил политолог-афганист Андрей Серенко NEWS.ru.
В соцсетях тем временем подозревают, что россиян таким образом заставляют смириться с выходцами из Центральной Азии.
«Всех подряд сюда тащат», «Завозите только на Рублевку, домой к приглашающим олигархам», «У нас еще не прошла аккультурация имеющихся, а тут завозят из самой проблемной страны в мире. Что происходит?» — возмущаются пользователи.
Об идее негативно высказалась и актриса Яна Поплавская.
«Что-то мне подсказывает, что наши российские даже неквалифицированные работники будут более компетентны, чем „высококвалифицированные“ афганцы и индусы. Но зачем обучать и переучивать своих, когда можно завести пару миллионов туземцев», — поинтересовалась она.