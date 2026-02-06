Сегодня 19:23 Россиян обескуражил план завоза мигрантов из Афганистана. Как это изменит рынок труда? 0 0 0 Фото: Takis Tsafos/dpa / www.globallookpress.com Общество

Россия и Афганистан ведут переговоры о привлечении трудовых мигрантов. Исламский эмират готов предложить квалифицированные и профессиональные кадры. Россияне на эту идею отреагировали неоднозначно. Кем будут работать приезжие и чего от них ждать — в материале 360.ru.

Переговоры по завозу мигрантов из Афганистана в Россию О переговорах с Афганистаном по завозу мигрантов в Россию в начале февраля сообщил посол страны в Москве Гуль Хасан. «Между двумя странами уже состоялись переговоры, и есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов», — заявил дипломат. Он напомнил, что правительству интересны поставки рабочей силы в качестве источника доходов, к тому же в Афганистане молодое население.

Фото: РИА «Новости»

Кадровый голод в России Идею о привлечении мигрантов обсуждают в связи с дефицитом кадров в экономике. В декабре 2024-го нехватку высококвалифицированных сотрудников оценили в 1,5 миллиона человек. Ключевые сферы, где наблюдается кадровый голод, — строительство, транспорт и ЖКХ.

Интересно По прогнозу Минтруда, общий дефицит работников к 2030 году может достичь 3,1 миллиона человек. Россия уже развивает сотрудничество с другими государствами — в ноябре 2025-го удалось договориться с Индией об увеличении числа индийских работников и защите их прав.

С 1 января в большинстве российских регионов действует лимит, ограничивающий долю мигрантов на строительных объектах до 50%. Минтруд также предложил сократить участие зарубежной рабсилы в девяти секторах экономики.

Фото: РИА «Новости»

Новые правила для найма мигрантов в России В следующем году мигрантов начнут привлекать в Россию по новым правилам. Эксперимент продлится до 2029 года и затронет все субъекты, кроме Москвы и Подмосковья. Инициатива предусматривает создание реестра работодателей и заказчиков услуг и иностранцев. Только попавшие в список получат право на привлечение уроженцев других государств. Трудовые договоры с мигрантами будут только срочными, а НДФЛ с доходов работников будет поступать в бюджет регионов в виде фиксированных авансовых платежей. «Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность контроля в сфере миграции. В доходы бюджетной системы Российской Федерации ежегодно будет поступать порядка 22 миллиардов рублей в год», — отмечали в МВД.

Фото: РИА «Новости»

Как на идею привлечения афганцев отреагировали в России В телеграм-каналах и социальных сетях россияне выразили тревогу, усомнившись в квалификации афганцев, которые могут приехать в страну. Некоторые опасаются роста радикальных настроений. «Под видом трудовых мигрантов может приехать кто угодно. <…> Если за ними не числится кредитной истории в наших базах и нет родственников в России, которых можно проверить, — это кот в мешке», — заявил политолог-афганист Андрей Серенко NEWS.ru. В соцсетях тем временем подозревают, что россиян таким образом заставляют смириться с выходцами из Центральной Азии. «Всех подряд сюда тащат», «Завозите только на Рублевку, домой к приглашающим олигархам», «У нас еще не прошла аккультурация имеющихся, а тут завозят из самой проблемной страны в мире. Что происходит?» — возмущаются пользователи.

Об идее негативно высказалась и актриса Яна Поплавская. «Что-то мне подсказывает, что наши российские даже неквалифицированные работники будут более компетентны, чем „высококвалифицированные“ афганцы и индусы. Но зачем обучать и переучивать своих, когда можно завести пару миллионов туземцев», — поинтересовалась она.