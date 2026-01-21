21 января 2026 17:09 Россия проведет эксперимент с оргнабором мигрантов. Как он принесет бюджету 22 миллиарда 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Уже в следующем году иностранных работников начнут привлекать в Россию по новым правилам. Продлится эксперимент до 2029 года и затронет все регионы страны, кроме Москвы и Московской области. В чем суть проекта, разбирался 360.ru.

Как нанимают иностранцев по квоте По действующим правилам Министерство труда каждый год устанавливает квоту на выдачу разрешений на работу специалистам из стран, с которыми у России есть визовый режим. Делается это в соответствии с запросами работодателей. Общая квота распределяется между регионами и специальностями, но не распространяется на квалифицированных иностранных специалистов, которые работают по профессиям из отдельного перечня Минтруда. Также она не затрагивает высококвалифицированных специалистов, которые получают за квартал не менее 750 тысяч рублей. На 2026 год квоту предлагалось установить в пределах 278,9 тысячи разрешений. Для сравнения: в 2025 году она составляла 234,96 тысячи, в 2024-м — 115,9 тысячи, а в 2023-м — 123,95 тысячи.

Фото: РИА «Новости»

«Такую потребность заявили и подтвердили на межведомственных комиссиях работодатели из различных субъектов. Речь идет о разрешении на найм квалифицированных работников под заявленную работодателями потребность, если региональной межведомственной комиссией подтверждено, что предприятие не может найти сотрудников внутри субъекта», — заявляли в Минтруде. Также там обратили внимание, что квота формируется только на основании одобренных на региональном и федеральном уровнях заявок работодателей. Часть ее при этом выделяется для продления разрешений для уже работающих иностранных граждан, поэтому это не всегда новые работники.

При этом квота не означает автоматического разрешения на въезд иностранного работника. Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу. Как правило, фактический объем въехавших в рамках квоты работников несколько ниже согласованного объема, поскольку уже даже после утверждения квоты продолжается поиск специалистов внутри страны под заявку региона. Минтруд России

Как изменится найм иностранцев в 2027 году С 1 января 2027 года в России начнут эксперимент по оргнабору иностранных работников и лиц без гражданства. Проводить его будут по 31 декабря 2029 года во всех регионах, кроме столицы и Подмосковья. Разработкой инициативы занимается МВД. В конце 2025-го в ведомстве сообщили, что уже подготовили несколько проектов федеральных законов и внесли их на рассмотрение в правительство.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Эти документы предусматривают в том числе создание реестра работодателей/заказчиков услуг и иностранцев, участвующих в нем. Важно, что работодатели и заказчики получат право на привлечение граждан других стран к работе, только попав в реестр. Договоры с иностранными работниками будут только срочными. Электронный документооборот будет вестись через информационную систему оператора организованного набора. НДФЛ с доходов таких работников будет поступать в бюджет регионов в виде фиксированных авансовых платежей.

Фото: Ekaterina Sychkova/URA.RU / www.globallookpress.com

В случае если иностранный сотрудник работает у физлица, — он должен будет исчислять и уплачивать налог самостоятельно. При трудоустройстве иностранца или лица без гражданства в организации или у индивидуального предпринимателя — налог исчисляет, удерживает и перечисляет налоговый агент — под ним понимается лицо, на которое по закону возложены такие обязанности.

Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность контроля в сфере миграции. В доходы бюджетной системы Российской Федерации ежегодно будет поступать порядка 22 миллиардов рублей в год. МВД России

Прогноз по дефициту кадров По оценке Минтруда, к 2030 году нехватка кадров в России достигнет 3,1 миллиона человек. Такие цифры озвучивал ранее глава министерства Антон Котяков. Впрочем уже сейчас многие компании жалуются на дефицит сотрудников. Так, по данным Superjob, о нем заявляют 78% опрошенных организаций. «Наиболее остро проблема стоит в крупных компаниях с численностью сотрудников от тысячи человек. В таких случаях про дефицит кадров говорят 84% опрошенных. Наиболее критическая ситуация складывается в медицине: там дефицит кадров испытывают девять из 10 организаций», — рассказала «Коммерсанту» руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова.

Фото: РИА «Новости»

Тяжелая ситуация складывается и в сфере строительства. Там, по словам эксперта, о нехватке работников говорят 83% кадровиков.

При этом постепенно снижается число компаний, которые жалуются на кадровый голод. Если в 2023 году таковых было 86%, в 2024-м — 81%, то [в 2025-м] — 78%. Нужно понимать, что в условиях неблагоприятной демографической ситуации людей больше не стало, но работодатели находят какие-то выходы. Наталья Голованова руководитель исследовательского центра Superjob.ru

Летом минувшего года стало известно, что в Россию должны прибыть около миллиона мигрантов из Индии. Все они высококвалифицированные специалисты, заявлял глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Также он отметил большой потенциал у Шри-Ланки и договоренности с КНДР.

Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com

О том, что России стоит присматриваться к новым странам для насыщения рынка труда, еще в минувшем марте высказывался министр экономического развития России Максим Решетников. Глава МЭР подчеркивал, что привлечением трудовых мигрантов занимаются все развитые страны, а России сейчас, вероятно, стоит посмотреть по сторонам, не зацикливаясь на государствах, откуда уже традиционно приезжают работать иностранцы.

Нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны, потому что в мире очень много стран, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы. Нам надо тоже быть к этому готовыми. Максим Решетников

В качестве примера он привел Мьянму, которая при численности населения 55 миллионов человек экспортируют трудовые ресурсы в шесть миллионов человек. «Вопрос не простой. Вместе с тем у нас есть четкое понимание, что без грамотного регулирования миграции нам с вами продвигаться дальше и насыщать рынок труда будет очень сложно и надо открыто смотреть на эти вещи, обсуждать их», — заключил министр.