Сегодня 09:36 Россия каждый год тратит на медпомощь иностранцам 10 млрд. Но Киргизии оказалось мало Депутат Матвеев: Россия тратит на медпомощь иностранцам 10 млрд ежегодно 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Бюджет России

Киргизия

Мигранты

Семья

Россия

Вот уже несколько дней одной из самых обсуждаемых в Рунете тем остается обращение Киргизии в суд ЕАЭС по вопросу исполнения соглашения о пенсионном и социальном обеспечении в рамках объединения. Речь идет об отказе в выдаче полисов ОМС семьям трудовых мигрантов. Интересно, что Россия тратит на медицинскую помощь иностранцам 10 миллиардов рублей. Каждый год. Требования киргизской стороны на фоне этого у многих вызвали, мягко говоря, легкое недоумение.

На сегодняшний день в отношении стран ЕАЭС (Киргизия Казахстан, Армения, Белоруссия) действует особый льготный трудовой режим.

В частности, он подразумевает то, что граждане этих государств не должны приобретать патенты, когда приезжают работать в Россию. То есть они просто устраиваются на работу и получают зарплаты. При этом в рамках безвизового режима им можно приводить свои семьи. Что касается полисов ОМС, то на данный момент это ответственность работодателя, который берет на работу иностранца. Он должен обеспечить наличие у него полиса ОМС, отметил в беседе с «Царьградом» депутат Госдумы Михаил Матвеев.

Фото: РИА «Новости»

Также парламентарий признался, что ему неизвестно о случаях, чтобы на работодателя возлагалась обязанность предоставления полисов для членов семьи иностранных работников. Иск Киргизии поверг Матвеева в состояние легкого недоумения. По его словам, чтобы до конца разобраться в ситуации, необходимо досконально изучить этот документ. Но что можно сказать однозначно уже сейчас, так это то, что из России в Киргизию явно не приезжает работать такое количество людей, как из этой республики в РФ. Соответственно, киргизская сторона и близко не может нести таких расходов на оплату медицинских полисов для приезжих, какие теоретически может нести Россия.

Могу только справочно сказать, что я изучал вопрос, связанный с расходами, бюджет Российской Федерации ежегодно тратит порядка 10 миллиардов рублей на оказание бесплатной медицинской помощи иностранным гражданам. Михаил Матвеев

Бюджет Саратовской области, которую Матвеев представляет в Думе, за пять лет потратил 400 миллионов рублей на оказание бесплатной медпомощи иностранным гражданам. Ее, согласно российскому законодательству, оказывают безвозмездно, если речь идет об экстренных случаях. К ним, к слову, относятся и роды.

Фото: РИА «Новости»

Безусловно, такая сумма представляет весьма существенные затраты, добавил депутат. При этом Матвеев убежден, что и у иностранных работников, и у их семей, которые они привозят с собой, должны быть полисы. Другое дело — вопрос источника их финансирования. «Если работодатель приглашает работника, который настолько ценен, что он готов брать на себя расходы по обеспечению медицинским полисом, в том числе членов семьи этого ценного специалиста, пожалуйста. А почему это должно возлагаться на государство, я не знаю», — добавил собеседник издания.