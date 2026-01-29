Киргизия объявила России войну в суде ЕАЭС: что не так с иском об ОМС для семей мигрантов

Киргизия подала иск в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для толкования положения об обязательном медицинском страховании (ОМС) семей трудовых мигрантов. По мнению властей республики, Россия нарушила соглашение блока. Но решение суда может иметь последствия не только для Москвы, но и для других стран союза, где действуют ограничения в сфере медицинского страхования для иностранцев.

Чем недовольна Киргизия?

С заявлением о подаче иска в суд ЕАЭС в парламенте Киргизии выступил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов. Он пояснил, что Россия не выполняет требования, которые прописаны в Договоре ЕАЭС.

«Полис ОМС должен выдаваться и на членов семей, работающих в России. Это соглашение подписано пятью странами», — заявил Муканов.

В пресс-службе Фонда ОМС Киргизии добавили, что инициатором подачи иска в суд стало правительство республики, а заявителем — Центр судебного представительства при Министерстве юстиции. Ведомство потребовало разъяснения двух пунктов статьи 98 Договора.

В них написано, что социальное обеспечение (кроме пенсионного) для работников и их семей из стран-участниц осуществляется на тех же условия, что и для граждан государства трудоустройства.

В России обязательное медицинское страхование — часть системы социального обеспечения. При этом федеральный закон предусматривает выдачу полиса ОМС только легально работающему мигранту из страны ЕАЭС.

Члены его семьи могут рассчитывать на страховку только при наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство. В этом и заключается коллизия.