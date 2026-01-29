Киргизия объявила России войну в суде ЕАЭС: что не так с иском об ОМС для семей мигрантов
Киргизия подала иск в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для толкования положения об обязательном медицинском страховании (ОМС) семей трудовых мигрантов. По мнению властей республики, Россия нарушила соглашение блока. Но решение суда может иметь последствия не только для Москвы, но и для других стран союза, где действуют ограничения в сфере медицинского страхования для иностранцев.
Чем недовольна Киргизия?
С заявлением о подаче иска в суд ЕАЭС в парламенте Киргизии выступил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов. Он пояснил, что Россия не выполняет требования, которые прописаны в Договоре ЕАЭС.
«Полис ОМС должен выдаваться и на членов семей, работающих в России. Это соглашение подписано пятью странами», — заявил Муканов.
В пресс-службе Фонда ОМС Киргизии добавили, что инициатором подачи иска в суд стало правительство республики, а заявителем — Центр судебного представительства при Министерстве юстиции. Ведомство потребовало разъяснения двух пунктов статьи 98 Договора.
В них написано, что социальное обеспечение (кроме пенсионного) для работников и их семей из стран-участниц осуществляется на тех же условия, что и для граждан государства трудоустройства.
В России обязательное медицинское страхование — часть системы социального обеспечения. При этом федеральный закон предусматривает выдачу полиса ОМС только легально работающему мигранту из страны ЕАЭС.
Члены его семьи могут рассчитывать на страховку только при наличии разрешения на временное проживание или вида на жительство. В этом и заключается коллизия.
Власти Киргизии трактуют эту норму расширенно: если гражданин ЕАЭС работает в России легально, то и его родные должны получить полис, даже если они не делают отчислений и приехали на короткий срок, который не требует легализации.
Во втором пункте говорится о праве работников из стран ЕАЭС и членов их семей на получение экстренной и неотложной медицинской помощи. У этой части есть отдельное приложение, из которого следует, что врачи обязаны откачать любого человека в случае угрозы его жизни.
Для продолжения лечения при отсутствии полиса пациенту придется заплатить или заранее купить страховку в частной компании. В Фонде ОМС Киргизии заявили, что выполняют свои обязанности в рамках ЕАЭС и семьи работников из стран-членов, законно пребывающие на территории страны, имеют доступ к медицинской помощи в системе ОМС по программе государственных гарантий.
Она как раз и предусматривает оказание только экстренной и неотложной помощи. Обратиться в больницу республики с простудой или другим не угрожающим жизни заболеванием неработающий в Киргизии россиянин без полиса ОМС не сможет.
В задачи суда ЕАЭС входит обеспечение единого толкования договоров от каждой страны-участницы. Но в случае с обязательным медицинским страхованием могут возникнуть проблемы.
Разница в работе систем ОМС
Системы обязательного медицинского страхования в странах — участницах Евразийского экономического союза отличаются друг от друга и по технологическому уровню, и по объему помощи. Об этом в комментарии газете «Ведомости» заявил руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Никита Пыжиков.
Он пояснил, что в России, Казахстане и Киргизии обязательное медицинское страхование уже работает, а в Армении, которая также входит в ЕАЭС, систему только создают. Поэтому как подвести все страны-участницы под единый стандарт, непонятно.
«В договоре о ЕАЭС эти вопросы не были детально прописаны, и базовый документ требует лишь предоставления бесплатной скорой и неотложной помощи. Остальные аспекты ОМС регулируются на национальном уровне», — добавил Пыжиков.
Эксперт отметил, что официально трудоустроенных в России граждан из стран ЕАЭС ужесточение выдачи полисов ОМС не коснулось. Они могут оформить полис сразу после оформления на работу.
Пыжиков добавил, что иск Киргизии связан прежде всего с предоставлением бесплатной медицинской помощи по полису ОМС членам семей трудоустроенных мигрантов из ЕАЭС.
«Это самая многочисленная категория из тех, кто приезжает на короткий срок. Проблема в том, что такие граждане не вносят страховые платежи», — отметил он.
Эксперт добавил, что, несмотря на заявление властей Киргизии о выполнении норм Договора ЕАЭС, неработающие иностранцы не имеют права на бесплатную медицинскую помощь по ОМС. Они должны платить взносы самостоятельно, что аналогично покупке полиса добровольного медицинского страхования.
«Поэтому требование обеспечить неработающих граждан Киргизии бесплатной медицинской помощью за счет российского бюджета кажется непоследовательным», — подытожил Пыжиков.
Глава ФОМС Киргизии Азамат Муканов заявил, что суд ЕАЭС рассмотрел заявление республики. Официальное решение появится через две недели.