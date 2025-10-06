«Росконгресс» раскрыл деловую программу Российского винодельческого форума

Объединяющий представителей отраслей виноградарства и виноделия, экспертов и сотрудников регулирующих органов IV Российский винодельческий форум пройдет в Москве с 12 по 13 ноября. Подробности деловой программы мероприятия раскрыла пресс-служба фонда «Росконгресс».

Темой форума организаторы заявили «Вино России. Первая пятилетка». Слоган связан с подведением итогов действующего с 2020 года федерального закона «О виноградарстве и виноделии».

«Уверен, что значение Российского винодельческого форума, уже доказавшего свою значимость в качестве главной отраслевой площадки, будет лишь возрастать с каждым годом», — заявил советник президента России и ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков.

В первый день участники форума проведут стратегическую сессию «Практика регулирования и поддержки отечественного виноделия», где представители профильных отраслей вступят в диалоги с представителями регулирующих органов. Темами обсуждений станут меры поддержки и совершенствование законодательной базы.

Кроме того, в этот же день участники обсудят исследование спроса на отечественное вино, влияние климата на производство и выращивание винограда, развитие профильного образования и проекты винодельческих хозяйств.

Второй день посвятят продвижению отечественных вин. В программу включили выступления известных шеф-поваров, сомелье и рестораторов. Отдельная дискуссия коснется набирающего популярность безалкогольного вина.

На традиционной площадке «Винология» для участников форума проведут дегустации отечественной продукции, мастер-классы от шеф-поваров, а также дискуссии о развитии северного виноделия.

Ключевым событием форума станет вручение ежегодной премии имени князя Льва Голицына «За вклад в российское виноделие», а также наград Кубка Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР).

Организаторами форума выступят фонд «Росконгресс» и ФСРО АВВР. Соорганизатор — Россельхозбанк. Стратегический научный партнер — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

В 2026 году Московская область пополнит список винодельческих регионов России. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных. Он подчеркнул, что уже сегодня в Московской области работают три лицензированные винодельни, производящие напитки из собственного урожая, а также более 100 виноградарей-энтузиастов.