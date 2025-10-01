Сегодня 12:29 Подмосковье станет винодельческим регионом: какие перспективы откроются и чем удивят местные напитки Подмосковье получит статус винодельческого региона в 2026 году 0 0 0 Фото: Российское вино на ярмарке в Одинцово / Медиасток.рф Подмосковье

В 2026 году Московскую область включат в перечень винодельческих регионов России. О том, какие вина производят в регионе и каковы планы по развитию отрасли, читайте в материале.

Какие вина производит Подмосковье в 2025 году В Московской области виноделие перестает быть экзотикой и постепенно превращается в развивающуюся отрасль. Сегодня в регионе работают более 100 виноградарей-энтузиастов и три лицензированные винодельни, которые производят напитки как из собственного урожая, так и из привозного винограда. Так, «Шульгино» в Волоколамске использует крымские ягоды, крестьянско-фермерское хозяйство «Эльпа» в Одинцовском округе закупает виноград в Анапе, а хозяйство Выставкина Н.Б. комбинирует собственный урожай с сырьем из Краснодарского края. Подмосковные производители делают ставку на раннеспелые и классические сорта, а также на автохтонные гибриды, выведенные специально для умеренного климата.

Фото: XVIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» / Медиасток.рф 1/3 Фото: Супермаркет «Пятерочка» в Королеве / Медиасток.рф 2/3 Фото: Виноград на рынке / Медиасток.рф 3/3

Такая комбинация позволяет создавать вина с естественной кислотностью и ярким ароматическим профилем.

В климате средней полосы можно успешно выращивать не только традиционные сорта винограда, но и морозостойкие гибриды, подходящие для вина, свежего употребления и универсального использования. В Подмосковье производят разны сорта винограда, в том числе неукрывные, которые не боятся морозов до -30 градусов. К ним относятся «Вэлиант», «Алешенькин», «Альфа» и «Платовский». Технические сорта ценятся за сочность и сахаристость и являются основой для производства вин. В этой категории особенно выделяют следующие: «Кристалл», «Изабелла», «Амурский прорыв» и «Леон Мийо». Для свежего употребления и переработки подходят «Дружба», «Жемчуг Зала», «Московский белый», а среди столовых сортов наиболее распространены «Красотка», «Тимур», «Кардинал» и «Королева виноградников». Почему Подмосковье получает статус винодельческого региона По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных, климатические условия в Подмосковье позволяют сохранять естественную кислотность ягод, что позволяет производить вкусное и качественное вино. Московская область официально войдет в перечень винодельческих регионов России в следующем году. Этот статус имеет стратегическое значение, поскольку он откроет доступ к федеральным программам поддержки, субсидиям и льготам, а также позволит маркировать продукцию как региональную.

Фото: Дегустация российского вина на сырном фестивале в Истре / Медиасток.рф 1/3 Фото: Российское вино на ярмарке в Одинцово / Медиасток.рф 2/3 Фото: Российское вино на ярмарке в Одинцово / Медиасток.рф 3/3

Более того, виноделие станет дополнительным драйвером экономики и туризма.

Новый статус привлечет внимание инвесторов и туристов, даст толчок развитию агротуризма. Где в Подмосковье будут производить вина и когда Главными точками роста для отрасли станут округа на юго-западе и юго-востоке — Серпухов, Подольск, Чехов, Зарайск и Раменское. Там климат особенно благоприятен для выращивания винограда: прохладное лето и умеренная осень способствуют формированию сбалансированной кислотности ягод. Именно она, по словам экспертов, придает вину выразительный вкус и структуру. Сейчас отрасль находится в стадии активного становления: на территории региона уже действуют три лицензированные винодельни, а также многочисленные хозяйства-любители. Их усилия в ближайшие годы приведут к созданию полноценной индустрии. Интерес к виноделию в Подмосковье растет стремительно. В рамках встречи с участием специалистов Роскачества, Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, а также Ассоциации виноделов определили ключевые приоритеты дальнейшей работы.

Одним из ключевых направлений станет лицензирование крупных хозяйств, что позволит им продавать свою продукцию в розничной сети, поставлять ее в рестораны и участвовать в специализированных ярмарках и фестивалях.

Фото: Новогодняя магия: как делают «Московское шампанское» / Медиасток.рф 1/2 Фото: Московский комбинат шампанских вин / Медиасток.рф 2/2

Также обсуждается развитие агрологистических кластеров на базе существующих предприятий, таких как «Nordwine» в Раменском округе. Использование собственных виноградников сократит логистические издержки и позволит развивать инфраструктуру хранения и транспортировки. Появление новых винодельческих хозяйств создаст спрос на стеклотару, упаковку и услуги региональной логистики, а также откроет возможности для маркетплейсов и дистрибьюторов локального вина. В 2025–2026 годы регион планирует выйти на производство более 30 тысяч бутылок вина в год. Включение Московской области в реестр винодельческих регионов — важный шаг в расширении географии российского виноделия. При взвешенной поддержке и стратегическом развитии уже в ближайшие годы регион сможет занять почетное место на винной карте России.