С 1 ноября блогеры, аудитория которых превышает 10 тысяч подписчиков, обязаны предоставлять о себе сведения в Роскомнадзор. Как это на них повлияет, и к чему приведет отрасль, 360.ru рассказал управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.

«Находятся ли они в России или за рубежом, кто их рекламодатели и как они настроены соблюдать требования российских законов, каковы их другие источники доходов… Здесь, наверное, нам нет смысла пытаться давать им советы, потому что их относительно немного, они богатые и вырабатывают свою правовую безопасность стратегическими методами со своими командами юристов», — рассказал собеседник 360.ru.

Он предложил четко разделить блогеров-миллионников и тех, у кого аудитория колеблется в районе 10 тысяч человек. У первых, по словам Кравченко, есть рекламные заработки, поэтому они, скорее всего, уже внесли данные в Единый реестр интернет-рекламы. Каждый из них будет решать вопрос декларирования в Роскомнадзор индивидуально.

Блогеры с небольшой аудиторией

Вторым же юрист предложил повременить с тем, чтобы вносить данные о себе в реестр, поскольку, по его словам, риски от этого едва ли не выше, чем от игнорирования распоряжения.

«Когда внедрялся тот самый реестр интернет-рекламы, года два примерно ушло у Роскомнадзора, антимонопольной службы и рекламного сообщества, очень профессионального, на то, чтобы разобраться в этих поправках», — напомнил Кравченко.

Это, по его словам, привело к тому, что многие внесли данные, а потом, как выяснилось, сделали это неправильно и получили штрафы. По оценкам юриста, в России сотни тысяч блогеров, и отследить всех на первом этапе Роскомнадзор физически не сможет.

«Выше вероятность в первые недели, а может быть, и месяцы работы этого закона пострадать от упавшего на голову метеорита, чем получить какие-то санкции за невнесение себя в этот реестр», — заявил собеседник 360.ru.

При этом оштрафовать участников списка, по его словам, будет гораздо проще. Он отметил, что первый проект закона о перечне сведений, которые нужно предоставлять, содержал столько нестыковок, что его удалили уже через несколько часов.

«Роскомнадзор — это не ГИБДД, в которой десятки тысяч человек работают по всей стране. Роскомнадзор все-таки поменьше существенно, а информации в интернете гораздо больше, чем автомобилей. Поэтому такой реестр как раз упростит автоматизацию выписывания различных штрафов», — подчеркнул Кравченко.

Депутат Александр Хинштейн рассказывал, что для блогеров, зарегистрировавшихся в Роскомнадзоре, разработают систему маркировки, но ответственности за цитирование тех, у кого ее нет, не предусмотрено.