Депутат Хинштейн: для блогеров разработают систему маркировки
Специалисты планируют разработать систему маркировки для блогеров. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, меры связаны с законом о необходимости передавать данные в Роскомнадзор. Правительству предстоит подготовить акт с требованиями и порядком уведомления РКН.
Парламентарий отметил, что изменения не предусматривают ответственность за цитирование незарегистрированных каналов и блогеров.
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