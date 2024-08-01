Депутат Хинштейн: для блогеров разработают систему маркировки

Специалисты планируют разработать систему маркировки для блогеров. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По его словам, меры связаны с законом о необходимости передавать данные в Роскомнадзор. Правительству предстоит подготовить акт с требованиями и порядком уведомления РКН.

Парламентарий отметил, что изменения не предусматривают ответственность за цитирование незарегистрированных каналов и блогеров.