21 июня 2026 04:04 Роботы-автоответчики съедают время и нервы. Как быстро добиться ответа оператора Ситнов: чтобы переключили на человека, нужно просить робота позвать оператора 0 0 0 Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Электронные помощники в банке или службе поддержки крупных компаний могут не только оптимизировать работу, но и здорово раздражать клиентов и отнимать у них время. О том, как обмануть робота и добиться разговора с оператором, — в материале 360.ru.

Как работают роботы-помощники

Еще несколько лет назад, звоня в крупные организации, люди вынуждены были висеть в бесконечных телефонных очередях: «Все операторы заняты, ваш звонок 31-й в очереди, дождитесь ответа…» Теперь же ответа можно и вовсе не дождаться: придется разговаривать с голосовым помощником или автоответчиком. Работа робота состоит из нескольких этапов, объяснил 360.ru преподаватель программирования, IT-специалист Кирилл Ситнов. 1. Запись аудио. Ваш голос записывается и отправляется на сервер для дальнейшей обработки.



2. Распознавание голоса. Робот-помощник должен качественно разбирать человеческую речь, и в программе должно быть прописано много вариантов речевых оборотов клиента.



3. Анализ логики и контекста. В голосовой помощник заложена схема, которая должна переводить клиента либо на получение справочной информации, либо на оператора-человека. Робот распознает смысл разговора по конкретным словам и словосочетаниям вроде «узнать баланс», «оформить подписку», «техподдержка».

Фото: РИА «Новости»

4. Озвучивание ответа или выполнение действия. Помощник обращается к соответствующим сервисам, чтобы оказать клиенту необходимую услугу. Звучит просто и понятно, и очевидно, что роботы действительно помогают бизнесу и госструктурам, автоматически отсеивая часть запросов.

В чем проблема

Есть и обратная сторона медали: большинство роботов реагируют только на шаблонные вопросы. Когда нужно решить индивидуальную проблему — например, добиться возврата средств, — они бессильны. К настоящему же оператору пробиться не так просто. Если ситуация стрессовая, это может вывести человека из колеи еще сильнее. А ведь бывает и такое, что важно действовать быстро. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Андрей Кашеваров еще в 2024 году указывал на несовершенство работы роботов-автоответчиков. Он выразил сожаление по поводу того, что технологии «попросту тратят драгоценное время» клиентов, писала «Российская газета».

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com

Специальных норм, регулирующих работу таких роботов, пока нет. В феврале 2026 года на эту проблему обратила внимание ЛДПР. Лидер партии Леонид Слуцкий обратился к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением установить единые требования к использованию ботов и автоответчиков в государственных структурах и банках. По мнению политика, нужно сразу информировать звонящего о том, что с ним общается робот (не все клиенты, особенно пенсионеры, способны быстро заметить разницу), и обеспечить понятный и быстрый механизм перехода к общению с оператором. Возможно, в будущем это сделают, но что, если помощь — не бота, а реального человека — нужна уже сейчас?

Как выйти на живого оператора

Стоит приготовиться к тому, что с первого раза ничего не получится. Так, можно сказать, и задумано. «Роботов-помощников вводили как раз для того, чтобы получить экономию на штате техподдержки. Обращения к человеку максимально сокращаются, чтобы не создавать большую очередь на линии», — отметил Ситнов. По его словам, есть два пути: многократно настаивать: «Позови оператора» или снова и снова задавать один и тот же вопрос, который помощник не может разобрать.

Я, звоня в банк или переписываясь с чат-ботом в приложении, постоянно пишу фразу «Позовите оператора», пока по телефону или в чате с ботом не появится заветное предложение «Зову специалиста». Или, например, если звоню оператору (интернет-провайдеру или в техподдержку), то постоянно повторяю, как попугай, какой-то один вопрос, пока меня не переведут на человека. Кирилл Ситнов Преподаватель программирования, IT-специалист

Зачастую в алгоритме прописывается, что в нештатных ситуациях к решению проблемы экстренно подключается живой специалист. А вот имитация плохой связи может не помочь: есть вероятность, что бот просто прервет вызов.