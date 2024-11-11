Сегодня 13:46 Репатриантам упростили получение ВНЖ в России. В чем плюс этого решения для страны? Адвокат Кривцун оценил последствия упрощения получения ВНЖ для репатриантов 0 0 0 Общество

Русский язык

Россия

Российским соотечественникам и членам их семей, участвующим в программе по добровольному переселению в РФ, с 7 ноября дали возможность получать вид на жительство упрощенно, минуя разрешения на временное проживание. Каким может быть эффект от этого решения, в беседе с 360.ru оценил адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы Евгений Кривцун.

«Репатриант — это в том числе тот наш соотечественник, который проживал до начала СВО за пределами России, но решил вернуться в силу разных причин, безусловно за скобками формулировок вынесено сутевое — испытывающие на себе давление по признаку гражданства», — напомнил специалист.

Отдельное внимание он обратил на указ президента от 19 августа 2024 года (№ 702), который позволяет получать в упрощенном порядке гражданство не только соотечественникам, но и тем иностранным гражданам, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Фото: РИА «Новости»

«Очень важный документ для поддержки тех иностранных граждан, которые испытывают на себе гонения на родине, связанные с их взглядами», — подчеркнул Кривцун. По его оценке, этот указ существенно упростил для них процедуру, достаточно написать заявление и возможность получения разрешения на временное проживание (РВП) предоставляется без учета квот, без подачи документа подтверждающего знания русского языка и других требований.

Фото: РИА «Новости»

«Безусловно, не стоит забывать, что недостаточно просто заявить об указанном. Первое, на что требуется обратить внимание, что предыдущее гражданство должно быть государства, которое входит в перечень, реализующих политику, навязывающие деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям» — указал собеседник 360.ru.

Что касается программы переселения соотечественников — репатриантов, можно отметить примеры подобных программ в Израиле, Германии, Франции и ряде других стран.

Фото: РИА «Новости»

«Говоря об опыте России, то, конечно, удобство и простота залог успешной реализации программы, что позволит в том числе и восполнить негативные демографические процессы в РФ», — выразил уверенность Кривцун. По мнению адвоката, популярность подобных программ будет расти. Не стоит забывать, что число получающих российское гражданство в упрощенном порядке все равно велико, а с учетом сложной демографической ситуации безусловно программы имеют свой позитивный эффект, заключил собеседник 360.ru.