Сегодня 00:50 Ремонт на майских праздниках: как все успеть и какие материалы сейчас в тренде

Праздники

Работа

Ремонтные работы

Технологии

Квартиры

Майские праздники — для кого-то это отдых на даче с шашлыками, а кто-то уже планирует сделать в квартире ремонт. Что можно успеть обновить, поклеить или покрасить за выходные с учетом разрыва на пять рабочих дней, а также какие можно использовать материалы для «быстрого ремонта» — в материале 360.ru.

Что можно успеть: мнение экспертов Прежде чем планировать ремонт в квартире, стоит оценить первоначальное состояние жилища — ровность стен, полов и потолка, крепость основания и прочие основные параметры, отметил в беседе с 360.ru основатель компании по дизайну и ремонту квартир ООО «Аксенов Сервис» Кирилл Аксенов. Но даже правильная первоначальная оценка не убережет от неприятных «сюрпризов». «Если просто переклеить обои займет два-три дня у человека, у которого есть определенные способности, умения и желания, то в процессе демонтажа старых обоев может быть нарушена шпаклевка. Она может потрескаться, отойти, отклеиться вместе с обоями. И тогда придется выравнивать стены. Если их выравнивать шпаклевкой, то ей нужно высохнуть. На это уйдет день, два, три, в зависимости от слоя. Тем самым сроки могут быть увеличены», — пояснил эксперт.

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Также за несколько дней можно переложить ламинат, если стяжка будет ровной. Если основание «бухтит и трещит», то придется потратить время на его корректировку, и на это тоже уйдет время, добавил Аксенов. Кроме того, за короткие выходные можно успеть поменять старые розетки и выключатели, или межкомнатные двери при помощи монтажников. Несложно заменить и старые пластиковые плинтуса. В ванной — сменить смесители. А вот затевать смену плитки в санузле вряд ли стоит, считает эксперт, на демонтаж, выравнивание и монтаж уйдет гораздо больше времени.

Фото: Markus Scholz/dpa / www.globallookpress.com

Владелец и основатель компании по ремонту квартир Данила Шевченко дополнил список для «быстрого ремонта». Он считает, что за майские праздники можно успеть сделать ремонт на балконе и перетянуть натяжные потолки. По мнению эксперта, с поклейкой обоев справятся даже неопытные «ремонтники». «Это можно успеть даже сделать самостоятельно вдвоем, в паре — жена и муж. Я думаю, спокойно можно успеть это сделать за 10 дней без особых навыков», — добавил Шевченко. Если пригласить специалистов, то за выходные можно полностью отремонтировать комнату или даже две, отметил собеседник 360.ru. Также можно успеть обновить мебель. Если позаботиться заранее и заказать, например, кухонный гарнитур, то за праздничные дни мастера успеют его установить.

Фото: Daniel Schoenen/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Также Шевченко обратил внимание на «закон о тишине» — в праздничные дни проводить шумные работы запрещено. Поэтому не стоит планировать работу с перфоратором или другими шумными инструментами.

Новые материалы: быстро и безопасно В последнее время в продаже появилось много новых материалов для ремонта. Но не все из них просты в использовании, не со всеми справится неопытный домашний мастер. Кирилл Аксенов обратил внимание на прочные антивандальные бамбуковые панели. Он отметил их положительные качества, в отличие от ПВХ-панелей — неустойчивых к механическим нагрузкам, выцветающим на солнце. «Бамбуковые панели, во-первых, простые в монтаже. Их можно либо приклеить, либо закрепить на каркас из металла или дерева. Второй момент: они влагостойкие и антивандальные. Когти животных, фломастеры детей, переезды, и так далее — ничего не страшно. К тому же они, если сравнивать со шпоном, в четыре раза дешевле. Плюс у них есть огромное многообразие имитирующих материалов», — отметил Аксенов.

Фото: Jan Baldwin/Narratives / www.globallookpress.com

Бамбуковые панели могут имитировать не только дерево, но и ткань, камень, металл. «Это достаточно хорошая имитация. Ее сложно отличить визуально. Плюс их можно использовать на радиусных стенах, где плитку обычно невозможно положить», — подчеркнул эксперт. Специалист также отметил высокие эксплуатационные характеристики бамбуковых панелей: за ними проще ухаживать, они требуют меньше внимания, им не страшны механические нагрузки. Кроме того, эти панели экологически чистые, в основе — прессованная бамбуковая крошка без примесей вредных веществ.

Данила Шевченко также отметил высокую скорость монтажа бамбуковых панелей — с ними справится даже новичок в ремонте. Он посоветовал не использовать панели для всей комнаты, а сделать ими акцентную стену, либо выделить ими какое-то пространство.

Современные технологии: стильно и долговечно Новые материалы на рынке появляются благодаря двум составляющим — рекламе и дизайнерам. Рекламой занимаются сами производители, а вот дизайнеры привозят новые идеи и материалы из своих профессиональных вояжей на выставки в Италию или Китай. «Видимо, открыли для себя хорошую альтернативу, потому что есть у многих необходимость сэкономить на времени монтажа, на стоимости материалов. А вот такие материалы как раз помогают оптимизироваться», — пояснил Аксенов.

Фото: Li Hualiang/Xinhua / www.globallookpress.com

Панели — это одно из многих интерьерных решений. В области дизайна помещений произошел серьезный сдвиг в пользу высокотехнологичных, и в то же время недорогих и легких в исполнении материалов. Они выглядят дорого, стильно и служат дольше. Вот примеры некоторых из них: Жидкий камень Прост в нанесении, долговечен, устойчив к износу. Выглядит как натуральный, придает интерьеру статусный и эксклюзивный вид. Его можно наносить на стены, лестницы, столешницы и другие поверхности. Тепловые обои Обои меняют свой рисунок в зависимости от температуры в помещении. Просты в монтаже и уходе, смотрятся необычно благодаря визуальному эффекту. Наливной пол Прост в монтаже, долговечен и обладает водоотталкивающими свойствами. Современные технологии позволяют создавать на таком полу 3D-эффекты. Актуален как для офисов, так и в жилых помещениях. Светящаяся краска Покрытие накапливает в течение дня ультрафиолет и в темноте начинает светиться. Выглядит атмосферно, особенно актуально для детских комнат. «Живая» плитка Плитка меняет рисунок при прикосновении. Интерактивный материал создает эффект взаимодействия с пространством. Такая плитка станет акцентом дизайна. Умное стекло Меняет свои свойства в зависимости от внешних факторов: может становиться прозрачным или матовым. Подходит для перегородок и панелей, его можно интегрировать в систему умного дома.