Сегодня 18:03 Реестр языков и юбилей Есенина. Путин дал поручения по поддержке русского языка Путин дал поручения по поддержке русского языка и языков народов России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам прошедшего в ноябре заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны. Основные пункты решений главы государства собрал 360.ru.

Поручения для школ и вузов

Ведущие университеты создадут единую государственную линейку учебников по русскому языку и государственным языкам республик России по литературе и литературному чтению, а также учебные пособия и современные словари для использования в школах. На уроках «Разговоры о важном» появятся новые темы, посвященные популяризации русского языка и известным русским писателям, уточнили в пресс-службе Кремля. Список литературы для внеклассного чтения пополнят произведения патриотической направленности современных писателей. Новыми книгами укомплектуют фонды школьных библиотек, а их сотрудников обяжут проводить специальные мероприятия для формирования у учеников любви к чтению.

Фото: РИА «Новости»

Просветительская организация «Российское общество „Знание“» проведет конкурсы «Самая читающая школа России», «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» и ежегодный форум сотрудников школьных библиотек.

Также Путин поручил разработать программу по обучению русскому языку детей мигрантов, в том числе тех, которые не смогли попасть в школы после обязательного тестирования. А поступающих в вузы иностранцев обяжут сдавать стандартный экзамен для проверки знаний русского языка. Для иностранных специалистов, которые занимаются русистикой за границей, введут премии, проходящим обучение на факультетах русского языка и литературы иностранным студентам вручат премию имени Ларисы Вербицкой. Для желающих поступить в российские вузы иностранных абитуриентов создадут специальный сайт, где представят всю информацию о возможностях и условиях получения образования в России, включая меры поддержки.

Фото: РИА «Новости»

Языковая поддержка внутри России

Глава государства поручил сотрудникам своей администрации и членам правительства до 1 мая подготовить мероприятия для празднования 130-летия со дня рождения поэта Сергея Есенина. Кроме того, Союз писателей России рассмотрит вопрос о создании нового творческого объединения для молодых литераторов. Общество «Знание» займется возрождением программ чтецов в колледжах, а также подготовит и проведет молодежную интеллектуальную игру «Скажи по-русски» в рамках проекта «Знание. Игра». Кроме того, организации поручили при участии «Движения первых» провести всероссийский конкурс «Родная игрушка» среди отечественных предприятий. Также чиновники внесут на рассмотрение в Госдуму проект закона, который предусматривает создание единого государственного реестра языков всех народов страны и разграничение их статуса.

Фото: РИА «Новости»

Продвижение русского языка за границей

МИД России проанализирует работу государственных учреждений, работающих в других странах и занимающихся популяризацией русского языка и культуры. По итогам все подобные организации систематизируют. При поддержке министерства культуры и Московского Губернского драматического театра внешнеполитическое ведомство разработает программу организации за границей показа спектаклей в рамках специальной программы Большого детского фестиваля «ЭХО БДФ». Кроме того, в посольствах и других специализированных организациях за границей ежегодно начнут проводить мероприятия, посвященные Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка.