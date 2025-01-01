Иностранных абитуриентов обязали сдавать тест по русскому языку

Поступающие в российские вузы иностранцы обязаны сдавать единый экзамен на знание русского. Поручение на этот счет по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России дал президент Владимир Путин.

«Представить предложения по введению единого (стандартизированного) вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан, поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования в российские образовательные и научные организации», — подчеркнули в документе.

Правительство должно определить единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения образовательных программ, а также к порядку проведения вступительного экзамена.

Срок исполнения поручения президент установил до 1 мая 2025 года. Ответственным за выполнение назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля либо урегулировать свой статус. Желающие остаться в России иностранцы должны сдать биометрию, пройти тестирование на наркотики и заболевания, предоставить документы о владении русским языком, знании истории и законов страны, погасить все задолженности.