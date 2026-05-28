Развитие креативной экономики и внедрение ИИ в творчество обсудят на ПМЭФ-2026

В рамках ПМЭФ-2026 во второй раз пройдет Форум креативных индустрий. Речь идет о крупнейшей дискуссионной площадке, посвященной современным технологиям и культурным практикам.

В этом году центральной темой форума, который проведут 6 июня, станет взаимодействие человека и искусственного интеллекта в эпоху «культуры сотворчества». Организатором мероприятия выступает социокреативная платформа Фонд Инносоциум.

В России креативные индустрии активно развиваются: создаются новые меры поддержки, растет экспортный потенциал, формируются собственные технологические и культурные продукты. Форум креативных индустрий на ПМЭФ позволит обсудить наши дальнейшие шаги, интеграцию новых технологий в творческие процессы, а также укрепление позиций российских креативных индустрий на внутреннем и внешнем рынках.

В этом году мы уделяем особое внимание вопросам взаимодействия креативной сферы и искусственного интеллекта, который становится неотъемлемой частью нашей жизни и экономических процессов.

Среди участников заявлены представители федеральных органов власти, медиахолдингов, киноиндустрии, музыкального и театрального сообщества. В форуме примут участие Инна Святенко, Татьяна Илюшникова, Мария Львова-Белова, Михаил Швыдкой, Сарик Андреася, Shaman, Гоша Куценко и другие представители индустрии.

Также на площадке ПМЭФ вновь откроется павильон проекта «Душа России», который реализует Фонд Инносоциум совместно с банком «ПСБ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Экспозиция объединит около 50 работ современных художников, дизайнеров и российских брендов, вдохновленных народными промыслами и культурным наследием страны. Гости смогут увидеть предметы интерьера, текстиль, арт-объекты и проекты региональных креативных кластеров.

В рамках деловой программы ПМЭФ также состоятся отдельные сессии, посвященные социальной ответственности, инклюзии, гуманистическим ценностям и роли креативной экономики как одного из драйверов роста.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Организатором выступит Фонд Росконгресс.