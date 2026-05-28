Развитие креативной экономики и внедрение ИИ в творчество обсудят на ПМЭФ-2026
В рамках ПМЭФ-2026 во второй раз пройдет Форум креативных индустрий. Речь идет о крупнейшей дискуссионной площадке, посвященной современным технологиям и культурным практикам.
В этом году центральной темой форума, который проведут 6 июня, станет взаимодействие человека и искусственного интеллекта в эпоху «культуры сотворчества». Организатором мероприятия выступает социокреативная платформа Фонд Инносоциум.
В России креативные индустрии активно развиваются: создаются новые меры поддержки, растет экспортный потенциал, формируются собственные технологические и культурные продукты. Форум креативных индустрий на ПМЭФ позволит обсудить наши дальнейшие шаги, интеграцию новых технологий в творческие процессы, а также укрепление позиций российских креативных индустрий на внутреннем и внешнем рынках.
Антон Кобяков
советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета Петербургского международного экономического форума
Программа включает 13 тематических сессий, посвященных будущему медиа, кино, театра, анимации, игровой индустрии, вопросам авторского права и экономики влияния.
В этом году мы уделяем особое внимание вопросам взаимодействия креативной сферы и искусственного интеллекта, который становится неотъемлемой частью нашей жизни и экономических процессов.
Елена Маринина
заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель совета Фонда Инносоциум
Среди участников заявлены представители федеральных органов власти, медиахолдингов, киноиндустрии, музыкального и театрального сообщества. В форуме примут участие Инна Святенко, Татьяна Илюшникова, Мария Львова-Белова, Михаил Швыдкой, Сарик Андреася, Shaman, Гоша Куценко и другие представители индустрии.
Также на площадке ПМЭФ вновь откроется павильон проекта «Душа России», который реализует Фонд Инносоциум совместно с банком «ПСБ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Экспозиция объединит около 50 работ современных художников, дизайнеров и российских брендов, вдохновленных народными промыслами и культурным наследием страны. Гости смогут увидеть предметы интерьера, текстиль, арт-объекты и проекты региональных креативных кластеров.
В рамках деловой программы ПМЭФ также состоятся отдельные сессии, посвященные социальной ответственности, инклюзии, гуманистическим ценностям и роли креативной экономики как одного из драйверов роста.
ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Организатором выступит Фонд Росконгресс.