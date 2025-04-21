Сегодня 03:01 Расскажу правду. Первая поездка немца в Крым шокировала восхищенного иностранца 0 0 0 Фото: Sergey Kovalev/Russian Look / www.globallookpress.com Общество

Крымский мост

Крым

Россия

Когда Михаэль из Германии впервые услышал предложение съездить в Крым, он выругался по-русски. О Крыме мужчина знал лишь то, что показывали по немецкому телевидению: разруха, опасность, танки на улицах. Идея ехать туда казалась безумной. Но вскоре Михаэль сдался — любопытство взяло верх. Из путешествия немец вернулся другим человеком, рассказал «Царьград».

Крымский мост заставил плакать Михаэль приехал в Россию просто в гости. Он хотел понять, как тут живут люди. Утренний кофе, разговор — и внезапное предложение: «А давай в Крым?». В дороге немец смотрел по сторонам, словно ждал подвоха. Особенно его волновал Крымский мост — мужчина даже сомневался, что тот существует. Чем ближе к Крыму, тем больше Михаэль ерзал. Он напряженно вглядывался в пейзаж, ожидая мрака, развалин и блокпостов. И уже на мосту немец притих, шокированный грандиозным сооружением. Он сделал и видеорепортаж, чтобы показать монументальный Крымский мост друзьям. «Где танки?» Знакомство с Ялтой Красота Ялты Михаэля поразила. Чистые, продуваемые морским ветром набережные навевали романтическое настроение. Спокойные люди в зеленых парках, вкусное мороженое и уличные музыканты — все словно в пасторальной сказке об идеальном городе. «А где все то, о чем говорили по телевизору? Руины, танки», — спросил он друга. Тот улыбнулся: «Там и осталось». Уже вечером, в тихом, приятном прибрежном кафе Михаэль вдруг надолго замолчал. А затем признался, что чувствует себя обманутым. Ведь в западных новостях ему показывали совсем другую картину.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Откровение с банкой меда На следующий день в маленькой деревне, куда они заехали попробовать местные вина, Михаэль разговорился с пожилым продавцом меда. Узнав, что перед ним немецкий турист, старик улыбнулся и сказал: «Ну и как тебе здесь, парень?» Михаэль не скрывал эмоций: «Совсем не так, как я думал. Здесь спокойно и красиво. Я не понимаю, почему нам лгут». Старик снова улыбнулся, протянул ему банку ароматного меда и сказал: «Вот, увези домой и расскажи своим, как здесь на самом деле». Немец долго смотрел на подарок, понимая, что в руках у него не просто мед, а настоящее признание того, что он наконец узнал правду. Русский медведь в Ливадийском дворце В Ливадийском дворце Михаэль наткнулся на еще одно неожиданное открытие. На выходе из дворца он увидел человека, рядом с которым сидел медвежонок. Немец сразу же рассмеялся: «Настоящий русский с медведем! Теперь я верю, что и это правда!» Михаэль смеялся, фотографировался с животным и чувствовал себя совершенно счастливым. Он осознавал, что в этот момент он полностью изменил свое мнение о России, перестал верить штампам и наконец увидел страну такой, какая она есть на самом деле.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Прости, что не верил» В последний вечер в Крыму, наблюдая за потрясающим закатом над Черным морем, Михаэль вдруг признался другу: «Знаешь, я должен извиниться. Я думал, что ты преувеличиваешь, что ты меня обманываешь. Но теперь я все понял. Я увидел, как ты любишь свою страну, и теперь знаю почему». Когда он вернулся в Германию, то рассказывал всем друзьям и знакомым о том, как был поражен реальным Крымом. Хотя многие ему не верили, Михаэль теперь точно знал: настоящая правда — в том, что ты видишь сам, а не в том, что рассказывают по телевизору. Открытие туристического сезона в Крыму и Севастополе начнется в обычном режиме, заявили ранее российские власти.