В Крыму, Севастополе и на Кубани туристический сезон откроется в обычном режиме

Открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае начнется в обычном режиме. Исключение — Анапа и Темрюк, рассказал зампред правительства Виталий Савельев на совещании с членами правительства, на котором обсудили ситуацию с разливом мазута в Черном море. Информацию о докладе разместили на сайте Кремля.

По словам зампреда, Роспотребнадзор регулярно проводит забор проб на территории, пострадавшей от разлива мазута. Исследования проводили на 141 пляже в Анапе и девяти пляжах Темрюка.

«По итогам исследования атмосферного воздуха, пресной воды из источников питьевого водоснабжения отклонений от нормативов не выявлено. Также не выявлено отклонения от нормативов в рыбе и продукции аквакультуры в зоне ЧС», — сообщил на совещании Савельев.

По словам зампреда правительства, в ближайшее время Роспотребнадзор представит заключение о соответствии проб песка и морской воды санитарным требованиям. На основании этого заключения власти примут окончательное решение о формате отдыха.

С наступлением тепла на Кубани выбросы мазута в Анапе происходят регулярно. Накануне стало известно об очередном выбросе нефтепродуктов после шторма. Выявленные фракции мазута убирают в первую очередь, сообщили в оперштабе.