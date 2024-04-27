Работавший у «Крокуса» анестезист не сдержал слез, увидев свою пациентку | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 13:45 Работавший у «Крокуса» анестезист не сдержал слез, увидев свою пациентку Анестезист Сахаров рассказал, как спас девочку-подростка из «Крокуса»

Читать 360 в

Во время работы на месте теракта в Красногорске анестезист Вячеслав Сахаров спас маленькую девочку. На протяжении всего пути в больницу он поддерживал ее и пытался вселить веру в то, что ребенок поправится. Об этом ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой рассказал врач, который работал у «Крокус Сити Холла».

Бригада Сахарова в ту пятницу прибыла к «Крокус Сити Холлу» одной из первых. Навстречу врачам из здания выбегали раненые люди. Они принимали и распределяли всех подряд. Понять степень тяжести состояния пострадавших в тот момент было крайне сложно, признался он.

Реклама

«Мне дают в руки ребенка и говорят: „Спаси его“», — вспомнил врач.

В этот момент рядом остановилась другая бригада медиков. Врач распорядился, чтобы из кареты скорой помощи выгрузили мужчину и занялись спасением ребенка.

«Я держу ее за руку и говорю, что все будет хорошо. Она смотрит пустыми глазами и говорит: „Ничего не будет хорошего“. Я говорю, что сейчас приедет ее мама, а она в ответ: „Мама не придет“. Я говорю: „Папа приедет или кто-то“, на что она: „Никто не придет“», — рассказал врач.

Вскоре после этого бригада Вячеслава Сахарова передала девочку врачам.

«Она спросила у меня: „Ты всех спасешь?“ Я заверил, что помогу тем, кому смогу. Она мне в ответ: „Иди и спасай“», — вспомнил анестезист.

Во время интервью Ксения Жеребцова предложила медику посмотреть видео. Его записала и прислала 360.ru та самая Алина, которая пострадала во время стрельбы.

«Здравствуйте, Вячеслав. Спасибо, что вы мне помогли и подбадривали, я себя чувствую очень хорошо и иду на поправку. Желаю вам успехов в работе, чтобы вы всегда помогали людям. Хочу пожелать, чтобы таких происшествий никогда больше не случалось», — отметила девочка.

Во время просмотра ролика Вячеслав Сахаров не смог сдержать слез.

Жертвами террористической атаки на «Крокус Сити Холл» в Красногорске, по последним данным, стали 145 человек. Напавшие ворвались в концертный зал перед началом выступления группы «Пикник». Террористы расстреляли зрителей из автоматического оружия, а также устроили крупный пожар, в результате которого часть крыши здания обрушилась. Разбор завалов проходил на протяжении нескольких дней.