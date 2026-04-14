Работать мамой выгодно: как начисляется страховая пенсия многодетным родителям? Депутат Бессараб рассказала о расчете стажа для начисления пенсии многодетным

В России действуют определенные правила подсчета трудового стажа при назначении страховых пенсий родителям близнецов, многодетным и обладателям «сельского» стажа. Как производят расчет, какие документы понадобятся и почему работать мамой выгодно, разобрался 360.ru.

Что такое страховой стаж Страховой стаж — суммарная продолжительность периодов деятельности, которые учитывают при определении права на страховую пенсию: периодов работы и (иной) деятельности, за которые начислялись или уплачивались страховые взносы в Фонд социального страхования;

периодов иной общественно полезной деятельности, не сопровождавшихся уплатой страховых взносов.

Правила учета страхового стажа Страховой стаж исчисляется в календарном порядке. В случае совпадения по времени нескольких периодов, включаемых в него, при назначении пенсии учитывают только один. При подсчете страхового стажа периоды работы до регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС) подтверждаются документами, которые выдает работодатель, или соответствующими госорганами. Если документы о работе на территории России утрачены, периоды работы могут установить на основании показаний двух или более свидетелей.

При подсчете страхового стажа периоды работы после регистрации сотрудника в качестве застрахованного лица подтверждают на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета из в СФР. Понятие «страховой стаж» используют при оценке пенсионных прав с 1 января 2002 года — с этого времени в России ввели систему обязательного пенсионного страхования. До этого для оценки работы и иной полезной деятельности был общий трудовой стаж: его продолжительность определяли по записям в трудовой книжке, а учет не обусловлен уплатой страховых взносов.

Подсчет стажа для многодетных родителей и работников агросектора По данным РИА «Новости», правительство обновило правила расчета страхового стажа — теперь будут учитывать периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет наряду с периодами трудовой деятельности. Раньше существовало ограничение, по которому такой декретный стаж мог составлять не более шести лет: по 1,5 года из четырех детей максимум. Это требование отменили и учитывать будут все время ухода за детьми до полутора лет, что позволит увеличить пенсии родителям с пятью и более детьми. Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала 360.ru, что описанная в материале мера к нововведениям не относится. «У нас нет никаких изменений, никаких нововведений по страховым пенсиям. Это уже работает, это не нововведение, а принятая норма закона», — подчеркнула она.

Парламентарий подтвердила, что сейчас страховые периоды у многодетных родителей суммируются. Бессараб также напомнила, что в отпуске по уходу за ребенком можно находиться и отцу, и матери.

Если раньше при уходе за двойняшками, тройняшками учитывалось полтора года нестрахового периода в страховой стаж для назначения пенсии лицу, осуществляющему уход, то теперь такие страховые периоды будут зачитываться, суммируясь.

Если у женщины двое детей, пояснила Бессараб, и она ухаживает за ними одновременно, то и полтора года умножат на два. Если мать воспитывает тройняшек, то на три. «То есть год за два или год за три — фактически как при особых условиях труда. Это определенно того стоит, потому что материнский труд действительно очень сложный», — сказала депутат.

Власти уточнили и правила учета стажа работы в сельском хозяйстве, что дает право на надбавку к страховым пенсиям по старости и инвалидности для неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и работавших в аграрном секторе не менее 30 лет. «При 30-летнем стаже в сельском хозяйстве предоставляет государство 25% дополнительно к фиксированной выплате. Это достаточно древняя норма, которая применяется уже три-четыре года», — отметила Бессараб.

В России в постоянном режиме проходит гуманизация, актуализация нормативно-правовых актов и законодательных норм, касающихся трудового права, социального обслуживания и обеспечения населения, подчеркнула парламентарий. «Поэтому могу сказать, что и страховые пенсии ежегодно растут, ежегодно индексируются. У нас в этом году больше чем для 38 миллионов работающих и неработающих пенсионеров провели индексацию с 1 января на 7,6%. В прошлом году 9,5% было. То есть процент достаточно существенный», — добавила она.

Пенсия растет. И, безусловно, самое важное, что нужно в этой ситуации знать: если вы сомневаетесь, предоставлены ли вам социальные гарантии и льготы, или вы каких-то гарантий не получили, всегда можно обратиться в своем личном кабинете на «Госуслугах», либо в отделение Социального фонда России, чтобы все уточнить.

Для матерей не только учитываются все периоды — при наличии одного трудового дня женщина может набрать нестраховой стаж 15 лет и получить пенсию. «Если мама работала хотя бы один день и потом воспитывала детей, то может набрать всю пенсию воспитанием детей. А то, что у нее не будет маленькая пенсия, гарантируют уже пенсионные коэффициенты. Потому что за первого ребенка за каждый год предоставляется 1,8 ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента), за второго — 3,6, за третьего и всех последующих — 5,4 балла, что выше, чем при средней заработной плате по России. Работать мамой сегодня выгодно, и пенсию мама будет получать достойную», — напомнила депутат.

С начала года уже произвели перерасчет пенсий для 400 тысяч женщин в России, поскольку закон имеет обратную силу. СФР располагает необходимыми для перерасчета документами.

«Если же женщине не произвели перерасчет, она может обратиться на „Госуслуги“, в Социальный фонд России и предоставить необходимые документы», — заверила Бессараб.

Максимальный размер страховой пенсии в России В России максимальный размер страховой пенсии не может превышать 67 тысяч рублей. Для начисления выплаты нужно набрать 400 пенсионных баллов. Такая сумма доступна работнику после 40 лет стажа при зарплате свыше 250 тысяч рублей в месяц. На максимальный размер выплаты, стремящийся к 70 тысячам рублей, можно рассчитывать только в северных регионах России. На социальную пенсию за выслугу лет размером более 100 тысяч рублей могут претендовать летчики-испытатели, но о страховой пенсии речь не идет. Для получения такой выплаты необходим стаж 25 лет для мужчин и 20 — для женщин при зарплате 120 тысяч рублей. Среди военнослужащих пенсию 100 тысяч рублей могут иметь только генерал-полковники и генералы армии.