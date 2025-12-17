Работа кардинально изменится в 2026 году. К чему готовиться сотрудникам и соискателям?
HR-специалист Ничуговская: пожизненная работа на одной должности — архаизм
Кажется, вчера мы обсуждали удаленку как временную меру, а завтра наш рабочий день может спланировать искусственный интеллект. Мир труда меняется настолько быстро, что HR-специалисты — те, кто отвечает за кадры в компаниях, — уже сегодня готовятся к реалиям 2026 года. Какие же тренды определят нашу работу в ближайшем будущем?
Офис останется, но по желанию
Эпоха, когда присутствие в офисе с 09:00 до 18:00 было обязательным, окончательно уходит. К 2026 году гибридный режим (часть времени — дома, часть — в офисе) станет стандартом. Работу будут оценивать по конкретным результатам, а не по количеству проведенных за компьютером часов.
Важным вызовом для российских компаний станет не только организация такого режима, но и обеспечение кибербезопасности с помощью отечественного ПО и грамотное прозрачное управление командами через CRM-системы. Это позволит нанимать сотрудников из разных регионов.
Ваш помощник — алгоритм: ИИ врывается в HR
Искусственный интеллект перестанет быть чем-то необычным и превратится в такой же привычный инструмент, как калькулятор. В России это будут в основном отечественные разработки. ИИ сможет:
- быстро отбирать подходящие резюме из сотен откликов;
- отвечать на стандартные вопросы кандидатов в чате;
- создавать индивидуальные планы обучения для каждого сотрудника;
- анализировать настроения в коллективе по анонимным опросам и даже по тону сообщений в корпоративных чатах (с соблюдением этических норм).
Главная проблема — острая нехватка специалистов, которые умеют работать с этими сложными системами.
Работа как опыт: забота выходит на первый план
Конкуренция за лучших специалистов смещается из области зарплат в область качества жизни. Опыт сотрудника — новый ключ к удержанию талантов. Компании будут вкладываться в:
- ментальное здоровье: доступ к психологам, программы (психологические тренинги) против выгорания;
- финансовую стабильность: консультации по управлению бюджетом в неспокойные времена;
- поддержку семей: помощь с устройством детские сады, льготы для родителей.
Карьера как конструктор — постоянный формат обучения
Пожизненная работа на одной должности — архаизм. Будущее за непрерывным обучением внутри компании. Из-за изменений на глобальном рынке труда бизнес сделает ставку на собственных сотрудников, активно переучивая их под новые задачи.
Синергия поколений
Впервые в истории на рынке труда одновременно присутствуют пять поколений (от беби-бумеров до Gen Z).
Необходимость гибких подходов к коммуникации, мотивации и карьерному развитию для каждого поколения с учетом их уникальных ценностей и травм (для старших — 90-е, для младших — цифровизация и новые реалии).
К 2026-му успешная компания — не просто место, где платят деньги. Это экосистема, которая предлагает стабильность, смысл, заботу о благополучии, персонализированный подход и возможности для роста. Технологии станут незаметным, но умным фоном, а главной ценностью по-прежнему останется человек — его мотивация, здоровье и лояльность.
Российский бизнес, который сможет адаптировать эти глобальные тренды к нашей реальности, получит самое важное — преданную и сильную команду.
Автор публикации: HR-специалист Юлия Ничуговская