Работа кардинально изменится в 2026 году. К чему готовиться сотрудникам и соискателям?

Кажется, вчера мы обсуждали удаленку как временную меру, а завтра наш рабочий день может спланировать искусственный интеллект. Мир труда меняется настолько быстро, что HR-специалисты — те, кто отвечает за кадры в компаниях, — уже сегодня готовятся к реалиям 2026 года. Какие же тренды определят нашу работу в ближайшем будущем?

Офис останется, но по желанию

Эпоха, когда присутствие в офисе с 09:00 до 18:00 было обязательным, окончательно уходит. К 2026 году гибридный режим (часть времени — дома, часть — в офисе) станет стандартом. Работу будут оценивать по конкретным результатам, а не по количеству проведенных за компьютером часов.

Важным вызовом для российских компаний станет не только организация такого режима, но и обеспечение кибербезопасности с помощью отечественного ПО и грамотное прозрачное управление командами через CRM-системы. Это позволит нанимать сотрудников из разных регионов.

Ваш помощник — алгоритм: ИИ врывается в HR

Искусственный интеллект перестанет быть чем-то необычным и превратится в такой же привычный инструмент, как калькулятор. В России это будут в основном отечественные разработки. ИИ сможет: