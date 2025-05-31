QR-код для въезда и контроль денежных переводов. Что изменится в России с 1 июня

Традиционно с первого числа следующего месяца станут выплачивать повышенную пенсию тем, кому в мае 2025 года исполнилось 80 лет. Также прибавку начнут начислять инвалидам первой группы, которые получили статус в мае.

Также работающим пенсионерам, если они вышли на заслуженный отдых в мае, выплаты пересчитают с учетом пропущенных индексаций. Все прибавки придут пожилым гражданам автоматически. О пенсиях в цифрах — в материале по ссылке.

Если среднедушевой доход семьи с детьми упал, то граждане смогут с 1 июня претендовать на увеличенное детское пособие. В зависимости от зарплаты выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума.

Для оформления пособия потребуются заявление и документы, которые подтверждают доходы.