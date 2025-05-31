QR-код для въезда и контроль денежных переводов. Что изменится в России с 1 июня
С 1 июня 2025 года в России вступят в силу некоторые законы. Например, установят лимиты на сумму для перевода без открытия счета, а пенсии и детские пособия вырастут у некоторых граждан. Какие еще нововведения ждут россиян летом и кого затронут — в материале 360.ru.
Повышенные пенсии и детские пособия
Традиционно с первого числа следующего месяца станут выплачивать повышенную пенсию тем, кому в мае 2025 года исполнилось 80 лет. Также прибавку начнут начислять инвалидам первой группы, которые получили статус в мае.
Также работающим пенсионерам, если они вышли на заслуженный отдых в мае, выплаты пересчитают с учетом пропущенных индексаций. Все прибавки придут пожилым гражданам автоматически. О пенсиях в цифрах — в материале по ссылке.
Если среднедушевой доход семьи с детьми упал, то граждане смогут с 1 июня претендовать на увеличенное детское пособие. В зависимости от зарплаты выплата может составить от 50% до 100% от прожиточного минимума.
Для оформления пособия потребуются заявление и документы, которые подтверждают доходы.
Контроль переводов
С июня Росфинмониторинг начнет контролировать банковские переводы граждан, которых заподозрили в легализации средств, полученных незаконным путем, либо финансировании экстремизма.
Также с 1 июня 2025 года ФНС сможет облагать налогом подозрительные переводы между физическим лицами. Например, когда от одного и того же лица на счет гражданина поступает сумма, то ее могут воспринять как оплату услуг или товаров. Не будут облагаться налогом возврат долга, материальная помощь родственникам, подарок.
Кроме того, в России установили верхнюю планку суммы, которую гражданин может перевести через банк без открытия счета. Сейчас при переводах от 15 тысяч рублей у человек просят паспорт. Верхнего порога по сумме таких операций не существовало.
Интересно
Правило не коснется клиентов банков с открытыми счетами.
Органы власти, банки и мессенджеры
С 1 июня 2025 года государственные органы и банки не смогут информировать россиян через иностранные мессенджеры. Меру приняли для борьбы с мошенниками.
Для личного общения или работы сотрудники организаций используют в том числе зарубежные сервисы.
С 1 сентября вступит в силу еще одно изменение — обязательная маркировка звонков от органов власти и компаний. Депутаты надеются, что таким образом сократится пространство для маневра телефонных аферистов.
Одновременный звонок и смс от «Госуслуг» — под запретом
С июня этого года россияне не смогут получать смс от портала госуслуг во время телефонного звонка. Меру приняли для борьбы с телефонными мошенниками.
Пример: пенсионерке Татьяне Васильевне позвонил некий сотрудник ФСБ. Он утверждает, что аккаунт на портале госуслуг женщины прямо сейчас подвергается атакам мошенников и для сохранения доступа к нему нужно срочно сказать ему код из смс. Растерянная и шокированная пенсионерка не догадывается, что только что подарила телефонным аферистам доступ к личному кабинету.
Чтобы таких ситуаций не было, смс будет поступать только после окончания звонка, что снизит психологическое давление на абонента.
Продажа лекарств
С 1 июня вступят в силу поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». В России заработает система, которая не позволит аптекам продавать поддельный или просроченный препарат.
Платформу с данными подключат к кассам. При попытке продать не соответствующий требованиям товар операция заблокируется моментально и автоматически.
Также фармацевтов обязали пробивать коды идентификации и глобальный идентификационный номер лекарств через систему мониторинга.
Изменения для мигрантов
Прибывших в новые регионы России мигрантов обязали пройти медосвидетельствование до 10 июня. Документы от врачей следует предоставить в местное отделение МВД. Этим самым иностранные граждане должны подтвердить отсутствие ВИЧ и употребление наркотиков. Правило коснется мигрантов, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней.
С 30 июня 2025 года въезд в Россию для иностранцев станет возможным по QR-коду. Новое правило коснется граждан стран, с которыми у России установлен безвизовый режим. Это Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия, Азербайджан, Молдова, Киргизия, Белоруссия.
Чтобы получить код, нужно:
- Установить на телефон приложение «Госуслуги RuID»;
- Пройти регистрацию;
- Создать личный кабинет;
- Загрузить в приложение фото и указать персональные данные;
- Не позднее чем за 72 часа до въезда в Россию заполнить электронное заявление на получение QR-кода. В нем указывается цель визита и предполагаемые сроки пребывания.
Интересно
Разрешение в виде QR-кода будет действовать 90 суток. Если за это время гражданин не приедет в страну, понадобится повторное заявление. Заявки за недееспособных и несовершеннолетних мигрантов оформляют родитель, опекун или законный представитель.
С помощью приложения иностранец сможет записаться на прием к врачу в России, в МВД, оформить страховой полис и другие документы.
Снятие самозапрета на кредиты
С 1 марта россиянам дали возможность устанавливать самозапрет на потребительские и микрокредиты. Эта мера помогает в борьбе с мошенниками и закредитованностью граждан. По данным депутата Госдумы Сергея Боярского, функцией воспользовались порядка 11 миллионов человек.
Этот запрет можно установить, а потом снять через портал госуслуг или в МФЦ. До лета для дистанционного снятия самозапрета граждане использовали два вида подписи:
- усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП);
- усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).
С 1 июня 2025 года для снятия самозапрета через портал госуслуг можно использовать только УКЭП.
Ее можно получить через приложение «Госключ». Для подтверждения достаточно воспользоваться одним из способов:
- сделать скан загранпаспорта нового образца телефоном или планшетом с NFC;
- при помощи биометрии, если человек зарегистрировался в Единой биометрической системе;
- при личном обращении в МФЦ или банк с паспортом.