«Пытался поцеловать». Стюардесса отбила девочку от пристававшего к ней мужчины

Незнакомец попытался увести девочку с одной из детских площадок в городе Сертолово Ленинградской области. Подозрительного мужчину заметила стюардесса авиакомпании Smartavia, которая отбила у него ребенка. Подробностями спасения Анна поделилась с 360.ru.

По ее словам, она пришла за дочерью в школу и ждала ее в находящемся рядом парке, где часто играют дети. В какой-то момент Анна увидела на соседней скамейке мужчину на вид лет 50, рядом с которым сидела восьмилетняя девочка. Он активно общался с ней, поэтому стюардесса сначала подумала, что это ее отец. При этом рядом с ним стояла банка с алкогольным напитком.

«Меня насторожило, что человек находится в алкогольном опьянении рядом с детьми. Он все время пытался обнять и поцеловать эту девочку. Я подошла к ним поближе и услышала, как он просит ее посидеть рядом с ним. Девочка в ответ просила убрать руки», — рассказала собеседница 360.ru.

В какой-момент к скамейке подошел мальчик, который оказался братом девочки. Он стал говорить ей о том, что пора идти в школу. Мужчина вмешался в диалог со словами, что пусть она останется в парке. Девочка в итоге никуда не пошла.

Когда в парке осталось мало людей, подозрительный мужчина стал звать школьницу пойти с ним, тогда Анна побежала за ними. Она схватила девочку за руку и спросила у нее, кем он ей приходится. Та ответила, что это ее друг. После этого стюардесса начала снимать происходящее на видео и параллельно расспрашивать у мужчины, куда он повел ребенка.