Сегодня 02:50 Психологическое бегство. Зачем россияне изучают в интернете квартиры, которые им не по карману Психолог Паустовская: скроллинг объявлений о квартирах вызывает всплеск дофамина Фото: Brandon Stanley/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Более 60% россиян склонны листать объявления о продаже квартир, которые, вероятнее всего, никогда не смогут купить. Явление, при котором человек систематически изучает в Сети товары, которые ему не по карману, получило название «дримскроллинг». Для кого и почему это характерно и мешает ли жить — в материале 360.ru.

Насколько распространен дримскроллинг

Объявления о недвижимости, которую не могут себе позволить, регулярно изучают 34%, а еще 27% делают это время от времени. Таковы результаты исследования архитектурного бюро HUMO Architects, оказавшиеся в распоряжении «Газеты.ru». До получаса в неделю на просмотр таких объявлений тратят 31%, у 26% дримскроллинг отнимает один-два часа в неделю, у 14% — до пяти часов, а 7% любуются недостижимыми интерьерами практически каждый вечер.

Фото: Pogiba Alexandra/news.ru / www.globallookpress.com

В первую очередь россиян интересуют именно интерьеры, планировка и количество комнат, а потом цены и срок, за который можно накопить нужную сумму. Больше всего регулярных дримскроллеров — 52% — среди тех, кто еще живет с родителями. Накопления на покупку жилья своей мечты и план по достижению цели есть только у 21% опрошенных. На 1% больше тех, кто рассчитывает только на чудо. Еще 26% верят, что все получится, но никакого плана у них нет. А 24% даже не верят в возможность исполнения желания. Только у 7% дом мечты уже есть.

В чем смысл

Казалось бы, зачем тратить часы на изучение соблазнительных предложений, особенно понимая, что никогда ими не воспользуешься? Оказывается, здесь работают простые психологические механизмы. «Это компенсаторный механизм психики, дофаминовая подпитка. Мозгу неважно, реальное это обладание или фантазия о нем: просмотр картинок дает микровсплески дофамина», — пояснила психолог Инна Паустовская.

Интересно Дофамин — гормон и нейромедиатор, управляющий мотивацией и системой вознаграждения. Он выделяется во время предвкушения награды и призван побуждать к тому, чтобы ставить цели и идти к ним.

Само слово «дримскроллинг» созвучно с «думскроллингом» (привычка читать плохие новости). У этих понятий есть кое-что общее — иллюзия контроля. Когда жизнь нестабильна, листать варианты — это будто держать руку на пульсе, иллюзорно управляя будущим, указала собеседница 360.ru.

В хаосе жизни мы ищем то, что зависит от нас: новости («я знаю правду»), жилье («я ищу варианты»). Разница в векторе: думскроллинг — это токсичное погружение в тревогу, дримскроллинг — это психологическое бегство в виде фантазии. Новости давят, а картинка красивой квартиры успокаивает и дает надежду. Инна Паустовская Клинический психолог

В целом такое развлечение нормально, если приносит удовольствие. Опаснее, когда оно начинает занимать слишком много времени и превращается в ежедневное напоминание о личных неудачах. Тем, кто не просто листает фотографии, а действительно ищет себе жилье, стоит учитывать, что «мечтательный» скроллинг может помешать в выборе, создавая эффект контраста. На фоне красивых картинок нормальные реальные варианты кажутся убогими. Фиксируясь на их минусах по сравнению с недостижимым идеалом и игнорируя плюсы, можно остаться ни с чем.

Как понять, что дримскроллинг вышел из-под контроля

Пора беспокоиться, если: время просмотра объявлений превышает время остальной жизни;

вы не можете уснуть без скроллинга;

вы жертвуете временем с семьей, перестаете заниматься существующим жильем в ожидании переезда, которого на самом деле не предвидится;

каждый просмотр фотографий с идеальным жильем вызывает у вас чувство вины, стыда, собственной никчемности;

появляются навязчивые идеи вроде «Я должен найти тот самый вариант, иначе жизнь кончена».

Откуда берется образ идеального дома

Образ супержилья порождают красивые картинки в интернете, реклама застройщиков, веяния моды на определенный стиль жизни и интерьер, а также установка из детства «Дом — полная чаша», перечислила Паустовская. Впрочем, судя по упомянутому исследованию, большинство россиян, листающих объявления о продаже квартир и домов, не столько витают в облаках, сколько стремятся закрыть свои базовые потребности.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Переехать в собственное жилье вместо съемного мечтают 36%, увеличить метраж — 29%, иметь отдельную комнату на каждого члена семьи — 24%. А, например, красивый дизайн и наличие террасы в списке «хотелок» располагаются ниже. Почти 30% россиян грезят о просторной квартире в своем городе, 24% — о загородном доме, а 11% — просто о собственном жилье, за которое не придется платить ипотеку. Мечты о жилье у моря и видовой квартире в небоскребе лелеют 18% и 14% соответственно.

Что важно для тех, кто реально ищет жилье

Для людей, планирующих переезд в обозримом будущем, главными факторами при выборе жилья становятся цена и локация, рассказал 360.ru эксперт по недвижимости Владимир Шмелев. Дальше в списке приоритетов — качество строительства, состояние входных групп и удобство планировки. «Идет борьба с перепланировками, и если раньше многие покупатели смотрели сквозь пальцы на то, что в квартире, например, объединены какие-то пространства и кухня расположена на месте комнат, сейчас с этим строго. Люди понимают, что приобретение объекта с неузаконенной перепланировкой чревато штрафами и предписанием вернуть все в первоначальное состояние. А если требования закона не исполнить, может дойти до реализации квартиры с торгов», — подчеркнул Шмелев. Остальное — нюансы: кто-то предпочитает квартиры с готовым ремонтом, а кто-то любит делать все под себя. Многим нравится выбирать жилье рядом с парками.

Может ли дримскроллинг привести к реальной покупке

Некоторые мечтатели заходят дальше скроллинга: звонят риелторам с уточняющими вопросами и даже приходят посмотреть на квартиру или дом, прекрасно зная, что до покупки дело не дойдет. Профессиональные участники рынка называют таких людей «туристами».

Это боль всех риелторов — люди, которые пока не имеют ни осязаемой возможности приобрести жилье, ни четкой цели, но которым просто интересно посмотреть планировки [для общего развития]. Но бывают, конечно, и те, кто в моменте не готов, но рассчитывает, что через несколько лет будет иметь возможность купить квартиру. А пока ходит и смотрит, что можно купить, что представлено на рынке недвижимости. Владимир Шмелев Эксперт по недвижимости

По словам собеседника 360.ru, профессионалы выявляют «зевак» еще на этапе телефонного звонка, задавая конкретные вопросы — например, в какой форме планируется сделка, как человек собирается платить. Иногда любопытствующие даже запрашивают документы, но риелторы, как правило, не рассылают их без заключения соглашения о задатке или хотя бы о намерениях. С другой стороны, путь к любой крупной покупке начинается с прощупывания вариантов. Подыскав хорошее жилье, даже «туристы» могут вдохновиться на дальнейшие действия.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com