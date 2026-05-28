Против ветра. Путешественник решился на заплыв на сапборде из Хабаровска в Комсомольск
Путешественник Михаил Утробин решил совершить заплыв на сапборде из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Он планировал преодолеть более 300 километров по реке, с какими трудностями ему пришлось столкнуться — разбирался 360.ru.
Велосипед вместо сапборда
Мужчина выдвинулся рано утром, однако уже через несколько часов столкнулся с тем, что мощные порывы ветра постоянно сбивали доску с курса. К середине дня он был вынужден прервать движение. Это уже вторая попытка Михаила добраться до Комсомольска — два года назад он тоже не смог финишировать.
В дорогу он взял палатку, еду и гидрокостюм. Во время заплыва путешественник заметил, что на Амуре много илистых берегов, поэтому обрадовался, когда встретил чистый песчаный участок. Однако монотонность пути и постоянная зависимость от погоды заставили его передумать. В итоге он решил добраться до места назначения на велосипеде.
«Короче, наверное, я эту идею убираю из своих планов. Но другая идея есть — велосипед. Можно на велике за два дня доехать раз на сапе погода не позволяет. На велике больше зависит от тебя все-таки. Здесь [на сапе] ты вообще ни за что не отвечаешь. Куда ветер — туда и ты», — объяснил он.
Иногда нужно уметь давать заднюю
В итоге Михаил вышел на берег в районе села Челны, недалеко от федеральной трассы. С собой у него было около 40 килограммов снаряжения и вещей. Воду он почти не пил во время заплыва — сказались экономия и волнение, поэтому на суше он сразу выпил полтора литра. Мужчина также разложил мокрое снаряжение, чтобы испарилась лишняя влага и уменьшился вес поклажи. До Хабаровска он добрался на попутных машинах и рейсовом автобусе.
Неудачу на воде Утробин воспринял философски: иногда, по его словам, надо уметь давать заднюю. От идеи заплыва он решил временно отказаться, но не от активных приключений. Уже в июне он вместе с восемью друзьями отправится в Приморский край, чтобы за 10 дней покорить десять самых высоких гор региона. Суммарный набор высоты при этом будет сопоставим с восхождением на Эверест.
А на вторую половину июля у путешественника запланирована велосипедная поездка. Велопоход, скорее всего, тоже будет одиночным, но он не исключает, что позовет кого-то в компанию — в отличие от заплыва, это не так опасно.