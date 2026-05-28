Против ветра. Путешественник решился на заплыв на сапборде из Хабаровска в Комсомольск

Путешественник Михаил Утробин решил совершить заплыв на сапборде из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре. Он планировал преодолеть более 300 километров по реке, с какими трудностями ему пришлось столкнуться — разбирался 360.ru.

Велосипед вместо сапборда

Мужчина выдвинулся рано утром, однако уже через несколько часов столкнулся с тем, что мощные порывы ветра постоянно сбивали доску с курса. К середине дня он был вынужден прервать движение. Это уже вторая попытка Михаила добраться до Комсомольска — два года назад он тоже не смог финишировать.

В дорогу он взял палатку, еду и гидрокостюм. Во время заплыва путешественник заметил, что на Амуре много илистых берегов, поэтому обрадовался, когда встретил чистый песчаный участок. Однако монотонность пути и постоянная зависимость от погоды заставили его передумать. В итоге он решил добраться до места назначения на велосипеде.

«Короче, наверное, я эту идею убираю из своих планов. Но другая идея есть — велосипед. Можно на велике за два дня доехать раз на сапе погода не позволяет. На велике больше зависит от тебя все-таки. Здесь [на сапе] ты вообще ни за что не отвечаешь. Куда ветер — туда и ты», — объяснил он.