Федор Конюхов назвал место, которое никогда ни на что не променяет

Путешественник Конюхов заявил, что ни на что не променяет Сергиев Посад

Путешественник Федор Конюхов назвал Сергиев Посад своим самым любимым местом. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы участников марафона «Знание.Первые», его слова привело РИА «Новости» .

«Где бы я ни был, самое большое, самое любимое место у меня — это Сергиев Посад», — заявил путешественник.

По словам путешественника, в Сергиевом Посаде у него есть дом и четыре сотки земли. Он добавил, что это место никогда ни на что не променяет.

Конюхов отметил, что все, что он делает, он делает для России. Говоря о единстве народов России, он напомнил, что побывал во многих уголках страны.

«Россия — это не только национальности, это все мы. И у нас нет больших или малых. Для меня слово „единство“ — это Россия. Россия — это все», — подытожил Конюхов.

Ранее Конюхов на открытом лектории «Создавая будущее: география» рассказал, что в Антарктиде планируют открыть новую российскую полярную станцию «Смоленская».