Федор Конюхов назвал место, которое никогда ни на что не променяет

Путешественник Конюхов заявил, что ни на что не променяет Сергиев Посад

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Путешественник Федор Конюхов назвал Сергиев Посад своим самым любимым местом. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы участников марафона «Знание.Первые», его слова привело РИА «Новости».

«Где бы я ни был, самое большое, самое любимое место у меня — это Сергиев Посад», — заявил путешественник.

По словам путешественника, в Сергиевом Посаде у него есть дом и четыре сотки земли. Он добавил, что это место никогда ни на что не променяет.

Конюхов отметил, что все, что он делает, он делает для России. Говоря о единстве народов России, он напомнил, что побывал во многих уголках страны.

«Россия — это не только национальности, это все мы. И у нас нет больших или малых. Для меня слово „единство“ — это Россия. Россия — это все», — подытожил Конюхов.

Ранее Конюхов на открытом лектории «Создавая будущее: география» рассказал, что в Антарктиде планируют открыть новую российскую полярную станцию «Смоленская».

