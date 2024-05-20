Последний звонок 2024: как отмечать и куда сходить выпускникам | 360°

Общество 20 мая 2024, 08:00 Прощание с детством. Как и когда в России отметят последний звонок в 2024 году Как отпразднуют последний звонок — 2024 в России

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В России приближается самое волнительное для старшеклассников время — экзамены. Но сначала им предстоит отметить последний звонок и попрощаться с детством. Как появился этот праздник, когда он будет в 2024 году, какие существуют традиции и куда сходить в этот день — в материале 360.ru.

Когда будет последний звонок в 2024 году

Традиционно праздник отмечали 25 мая. Однако из-за насыщенного графика экзаменов каждый год его дату переносят на другое число.

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В 2024 году последний звонок в России отпразднуют 24 или 25 мая, в пятницу и субботу соответственно. Такие рекомендации дало школам Минпросвещения.

Какие существуют традиции празднования последнего звонка

Впервые последний звонок провели 25 мая 1948 года. Его организовал заслуженный учитель РСФСР Федор Брюховецкий, который был директором школы № 12 в Краснодаре. Другие источники говорят, что праздник впервые прошел в московской школе № 182.

В СССР

В советские годы последний звонок начали отмечать повсеместно с 1970-х годов. В последние учебные дни школы украшали, рисовали стенгазеты.

Старшеклассницы обязательно надевали белые банты. Все приходили на линейку в парадной школьной форме — коричневых платьях с белыми фартуками и гольфами и строгих костюмах. В обычные дни девочки носили черные фартуки.

Молдавская ССР. Последний звонок в школе села Бердар Котовского района / РИА «Новости»

В честь последнего звонка организовывали концерт. Центральной частью праздника и его неизменным символом считался пронос первоклассницы на плечах выпускника.

После торжественной части старшеклассники устраивали «капустник». Некоторые закапывали в землю «капсулу времени». В нее складывали пожелания себе взрослым и памятные предметы. Спустя 10 лет при встрече одноклассники откапывали такие сосуды, чтобы узнать, что из написанного сбылось.

Сейчас

К празднику российские школы по-прежнему украшают. В актовом зале и классе выпускников развешивают символику последнего звонка и надувают воздушные шары.

В постсоветские годы, когда единую форму в учебных заведениях отменили, появилась традиция — находить коричневые платья с белыми фартуками и надевать их вместе с бантами на праздник. Мальчики просто носили строгие костюмы. Сейчас в школах ввели обязательную форму, поэтому потребность в поиске одежды советского образца отпала.

Выпускницы одной из школ Новосибирска гуляют на Михайловской набережной / РИА «Новости»

При этом все старшеклассники надевают ленты с надписями «Выпускник». Ее цвет может быть разным: красным, синим или триколор.

Традиция с первоклассницей на плечах осталась неизменной. Девочке дают в руки колокольчик, украшенный бантиком. Последний в учебном году звонок звучит, пока старшеклассник проносит девочку на плечах через всю линейку, где выстраиваются все учащиеся образовательного учреждения.

Как правило, директор награждает отличившихся выпускников — за хорошую учебу или активное участие в жизни школы. Также старшеклассникам дарят подарки.

В некоторых школах выпускники исполняют вальс — всем классом или несколькими парами. К постановке номера привлекают хореографа или родителей. Репетиции прощального танца начинаются за несколько месяцев до праздника.

Капсула с посланием от первого выпуска будущим учащимся на последнем звонке в многопрофильной школе № 181 в Казани / РИА «Новости»

После торжественной части выпускники обычно идут гулять по городу. Они могут тихо общаться или громко петь школьные песни. Некоторые отправляются с родителями на шашлыки.

В других странах

В США со школой прощаются настоящим балом. На мероприятие принято приходить парами. В конце праздника из выпускников выбирают королеву и короля вечера.

В Германии устраивают негласные дни непослушания. В последние учебные дни школьники могут задавать учителям неудобные вопросы, зачастую личного характера. Также ребята надевают забавные костюмы и оставляют в саду учебного заведения память о себе. Как правило, они высаживают растения или деревья.

Празднование последнего звонка в Японии очень напоминает российские линейки. Ученики выстраиваются в шеренги, наряжаются в традиционные кимоно и выступают с народными танцами и песнями. Выпускников награждают дипломами и дарят подарки.

С особым размахом праздник проходит в Швеции. Выпускники надевают белые платья и темные костюмы. Главным атрибутом считаются белые фуражки, на оборотных сторонах которых школьники пишут друг другу пожелания. После торжества ребята рассаживаются в лимузины, грузовики или даже тракторы и ездят с громкими песнями по городу.

Ulrich Perrey/dpa Празднование окончания учебы в Гамбурге, Германия / Global Look Press

Похожее действо происходит и в Финляндии, правда, там старшеклассники надевают карнавальные костюмы. Из машин они разбрасывают конфеты и другие сладости, которые потом собирают дети.

Куда выпускникам сходить погулять в Москве и Подмосковье в 2024 году

Столица в мае особенно прекрасна, поэтому обычно выпускники выходят на улицы рядом со своей школой. Другие едут в центр или популярные для прогулок места: различные парки, Воробьевы горы, ВДНХ, Александровский сад, Патриаршие пруды и другие.

В парках развлечений, помимо обычных прогулок, можно покататься на аттракционах или воспользоваться велосипедами или самокатами.

Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Также можно заранее спланировать речную прогулку по Москве-реке на теплоходе. Существуют фирмы, которые организовывают ночные экскурсии по столице.

В каждом городском округе Московской области есть свои ключевые парки и достопримечательности, куда выпускники могут прийти и интересно провести время. Например, в Коломенском Кремле можно прогуляться и заглянуть в музей за традиционной пастилой. В Одинцове есть благоустроенный парк культуры, спорта и отдыха, а красивые фото можно сделать возле Главного храма Вооруженных сил России.