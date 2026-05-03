Проклов день 4 мая: что скрывалось за обрядами и какими приметами дорожили предки
Проклов день — это народный праздник, который отмечается 4 мая. Он связан с церковным почитанием раннехристианских мучеников, а также с древними славянскими традициями. В этот день проводились обряды, связанные с защитой от нечистой силы, а также наблюдались природные явления для предсказания погоды
История Проклова дня
В православном календаре 4 мая — день памяти священномучеников Прокула, Соссия, Фавста и других христиан, пострадавших при императоре Диоклетиане в III веке. По преданию, диакона Прокула и его сподвижников арестовали за проповедь христианства. После отказа принести жертву римским богам их подвергли жестоким истязаниям, а затем обезглавили.
Название «Проклов день» на Руси связано с популярностью имени Прокл среди крестьян и его созвучием со словом «проклятие». В этот день было принято проклинать нечистую силу.
Второе название — Ляльник — связано с древним славянским праздником в честь богини Лели, символизировавшей весеннюю пору и девичью любовь. С приходом христианства языческий обряд смешался с церковным почитанием святых.
Традиции праздника
В Проклов день проводились обряды по изгнанию нечистой силы. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад (эта сторона света считалась символом тьмы) и произносили заговоры.
Наступало так называемое ляльное время — период игр и танцев. Девушки водили хороводы вокруг яблони и распевали песни.
В этот день начинали пахать землю для посева зерновых, высаживали картофель, морковь, свеклу. Появление тополиного пуха служило знаком, что пора высаживать огурцы.
Среди других традиций:
- генеральная уборка в доме. Мусор выметали новым веником, который затем сжигали. Считалось, что это очищает жилище от негатива и приносит семейное счастье;
- угощение домового. На кухне оставляли сладости и молоко, прося домового защитить жилье от злых духов;
- умывание росой на заре. Женщины верили, что это принесет красоту и поможет в зачатии;
- оставление корзин с угощениями в лесу. Это обряд для задабривания лесных духов, который должен привлечь удачу;
- приготовление пирогов с ягодами. Они символизировали плодородие, счастье и удачу, ими угощали близких и соседей;
- молитва святителю Проклу. Ему молились об избавлении от духовной слепоты и наставлении на истинный путь;
- ритуалы на удачу в мужских занятиях. Охотники и рыбаки заговаривали ружья и снасти, прося у Прокла защиты от нечисти в лесу и на воде.
Приметы на Проклов день
По погоде в Проклов день судили о том, каким будет лето и урожай:
- теплый солнечный день — к раннему и сухому июню;
- дождь — к дождливому июню;
- много цветов на черемухе — лето будет сырым;
- чем раньше зацветает черемуха, тем более жарким окажется лето;
- если береза распустилась раньше клена — лето будет сухим; если клен — дождливым;
- мелкий дождик в этот день — к затяжному ненастью;
- гром на Прокла считался добрым знаком — предвестником обильного урожая.
Что нельзя делать в Проклов день
В Проклов день существовало множество запретов и суеверий:
- нельзя было оставлять открытыми входную дверь или окна, чтобы в дом не проникла негативная энергия, болезни или нечисть;
- запрещалось оставлять младенцев без присмотра — считалось, что темные силы могут напугать ребенка, из-за чего он будет постоянно плакать и спать беспокойно;
- не рекомендовалось рассказывать о плохих снах до захода солнца — это могло привести к тому, что сны сбудутся;
- запрещалось спать на красном постельном белье или носить красную одежду — по поверьям, это могло привести к бессоннице, проблемам в отношениях или тяжелой болезни;
- нельзя было давать деньги в долг или одалживать домашнюю утварь — по поверью, отданное в этот день могло «забрать» благополучие дома, а долг мог не вернуться;
- запрещалось ссориться и выяснять отношения в семье — конфликты в этот день могли привести к длительным разладам;
- нельзя было ругаться и сквернословить, особенно проклинать кого-либо — считалось, что «проклятие к тебе же и вернется»;
- запрещалось отказывать в милостыне — подаяние нищему считалось лучшим способом защититься от бесов, которые, по поверью, в этот день «ходят по земле»;
- не рекомендовалось подходить к болоту или старому колодцу одному — поверья гласили, что в Проклов день русалки и болотники «просыпаются» окончательно и могут затащить неосторожного в трясину;
- запрещалось обижать девушек и молодых женщин — это нарушит гармонию в доме;
- нельзя было надевать чужую одежду — верили, что так можно «примерить» на себя чужую хворь или порчу;
- не рекомендовалось посещать кладбища — существовало поверье, что в Проклов день в таких местах можно встретить людей, владеющих колдовскими практиками, способными навести порчу;
- запрещалось рубить деревья, ломать ветви или вредить земле — любое насилие над природой в этот день может обернуться неурожаем, болезнями и нищетой;
- не рекомендовалось гулять под дождем — попавший под ливень мог тяжело заболеть.