Проклов день 4 мая: что скрывалось за обрядами и какими приметами дорожили предки

Проклов день — это народный праздник, который отмечается 4 мая. Он связан с церковным почитанием раннехристианских мучеников, а также с древними славянскими традициями. В этот день проводились обряды, связанные с защитой от нечистой силы, а также наблюдались природные явления для предсказания погоды

История Проклова дня

В православном календаре 4 мая — день памяти священномучеников Прокула, Соссия, Фавста и других христиан, пострадавших при императоре Диоклетиане в III веке. По преданию, диакона Прокула и его сподвижников арестовали за проповедь христианства. После отказа принести жертву римским богам их подвергли жестоким истязаниям, а затем обезглавили.

Название «Проклов день» на Руси связано с популярностью имени Прокл среди крестьян и его созвучием со словом «проклятие». В этот день было принято проклинать нечистую силу.

Второе название — Ляльник — связано с древним славянским праздником в честь богини Лели, символизировавшей весеннюю пору и девичью любовь. С приходом христианства языческий обряд смешался с церковным почитанием святых.