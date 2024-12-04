Сегодня 17:47 Производственный календарь — 2025: как россияне отдохнут и поработают в январе 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Общество

Отдых

Праздники

Школы

Работа

Школьники

Новый год

Новый год и Рождество — самые долгожданные праздники в году, которые хочется провести с семьей и друзьями. Чтобы заранее спланировать отдых, нужно знать даты выходных. Как государство распределило праздничные дни в 2024–2025 годах и сколько их будет — в материале 360.ru.

Как отдыхаем в декабре 2024 года Празднование Нового года, 31 декабря и 1 января, выпадает на начало рабочей недели — вторник и среду. По этой причине власти решили сделать последние дни перед каникулами выходными. Однако в субботу, 28 декабря, россияне будут работать — по сокращенному графику. Длинные выходные официально начнутся с 29-го числа, воскресенья.

Интересно Рабочие дни — с 23 по 28 декабря включительно. Выходные — с 29 по 31 декабря с продолжением в январе. Рабочие дни — с 23 по 28 декабря включительно. Выходные — с 29 по 31 декабря с продолжением в январе.

В некоторых регионах выходные по желанию местных властей могут продлить. Например, в Калмыкии 28 декабря празднуют День памяти жертв депортации калмыцкого народа.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Сколько продлятся новогодние выходные в январе 2025 года Согласно производственному календарю на 2024–2025 годы, который утвердило правительство, в январе россияне будут отдыхать восемь дней — с 1-го по 8-е число.

Интересно Официальные новогодние выходные в 2024–2025 годах продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно. Первый рабочий день в 2025 году — 9 января, четверг. Официальные новогодние выходные в 2024–2025 годах продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно. Первый рабочий день в 2025 году — 9 января, четверг.

Сколько продлятся новогодние каникулы у школьников в 2025 году Зимние каникулы у школьников по традиции будут длинными. Их даты несколько отличаются от праздничных выходных у взрослых.

Интересно Министерство просвещения рекомендовало школам установить даты зимнего отдыха для детей с 30 декабря по 12 января. Министерство просвещения рекомендовало школам установить даты зимнего отдыха для детей с 30 декабря по 12 января.

Однако это лишь рекомендации. Каждое образовательное учреждение имеет право на свой график отдыха для учащихся. Кроме того, 29 декабря — воскресенье, этот день тоже будет считаться выходным. Таким образом, официальные зимние каникулы у школьников продлятся более двух недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные даты в феврале.

Интересно Если ученики ходят в школу по триместрам, промежуточные зимние каникулы у них будут с 29 декабря по 8 января включительно, а основные — с 15 по 24 февраля 2025 года включительно. Если ученики ходят в школу по триместрам, промежуточные зимние каникулы у них будут с 29 декабря по 8 января включительно, а основные — с 15 по 24 февраля 2025 года включительно.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Как подготовиться к рабочей неделе Чтобы первая после праздников рабочая неделя прошла продуктивно, важно правильно подготовиться. Вот несколько советов, которые помогут вернуться в режим: Определите цели и приоритеты. Прежде всего необходимо понять, чего вы хотите достичь в течение рабочей недели, это поможет сосредоточиться на наиболее важных задачах.

Составьте план действий. Разбейте каждую задачу на более мелкие шаги и установите сроки выполнения каждого из них. Это позволит контролировать процесс и вносить коррективы при необходимости.

Убедитесь, что ваше рабочее место удобно и комфортно. Обеспечьте хорошее освещение, удобную мебель, необходимые инструменты и материалы.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Начните с самых сложных задач. Это поможет сразу войти в рабочий ритм, взбодриться и почувствовать уверенность в своих силах.

Не забывайте о перерывах. Они помогут сохранить концентрацию и энергию. Установите таймер на 50–90 минут работы, а затем делайте перерыв на 10–15 минут.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Будьте готовы к изменениям, которые могут возникнуть в течение недели. В такие моменты важно быстро находить решение возникающих проблем.

Поддерживайте связь с коллегами. Общение с коллективом поможет обмениваться идеями, получать поддержку, лучше понимать ситуацию.

Завершите неделю анализом результатов и достижений.