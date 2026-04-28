Проиграть в деньгах, но выиграть в целом. Как лучше взять отпуск в мае 2026 года

В мае 2026 года россиян ждут привычные длинные выходные, но есть нюанс, о котором стоит подумать заранее. Некоторые дни отдыха оплачиваются иначе, чем рабочие, а желание продлить праздники за счет отпуска может заметно ударить по кошельку. Впрочем, есть способ и отдохнуть подольше, и не потерять в зарплате. Как спланировать майский отпуск без финансовых потерь — в материале 360.ru.

Как отдыхаем в мае 2026 года По производственному календарю 2026 года россиян ожидают 12 выходных дней: С пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая, включительно, с сокращенным рабочим днем 30 апреля;

С субботы, 9 мая, по понедельник, 11 мая, включительно с сокращенным рабочим днем 8 мая;

В субботу и воскресенье, 16 и 17 мая;

В субботу и воскресенье, 23 и 24 мая;

В субботу и воскресенье, 30 и 31 мая. Почему отпуск в мае невыгоден В прошлые годы майские выходные часто продлевали, чтобы они были непрерывными. Однако в этом году граждане долго отдыхали в январе по случаю Нового года, поэтому весенние нерабочие дни станут рекордно короткими впервые за восемь лет.

Так как в мае многие россияне, в том числе жители Москвы и Подмосковья, спешат на огороды и просто отдохнуть, многие из них берут отпуск в числах между праздниками. В 2026 году это период с 4 по 8 мая. Однако такой отпуск будет финансово невыгоден. Причина в количестве рабочих дней — в мае этого года их всего 19. Если человек получает оклад, то стоимость одного его рабочего дня рассчитывается по формуле: оклад поделить на 19. Как правило, в месяцы с большими выходными стоимость рабочего дня выше. Согласно Трудовому кодексу, один день отпуска рассчитывают по формуле: оклад поделить на 29,3.

Если трудящийся получает в месяц 100 тысяч рублей, то его рабочий день будет стоить 5263 рубля. Однако если он возьмет отпуск в мае, то каждый день отдыха будет стоить ему в полтора раза ниже, чем если бы он работал — в 3412 рублей.

Однако и тут есть нюанс. В мае не оплачиваются выходные дни: 2,3,7,8 и 10-е числа. Если же взять на эти дни отпуск, то их оплатят по отпускной ставке. Если брать отпуск с 4 по 8 мая, то отпускными посчитают 7 и 8 мая — при окладе 100 тысяч рублей они обойдутся работодателю в 3412 рублей.

Таким образом, если трудящийся с окладом 100 тысяч рублей захочет продлить майские выходные промежутком с 4 по 8 мая, то его майская зарплата будет рассчитываться по следующей схеме: 1, 2, 3 мая не оплачиваются как государственные выходные;

Пять дней отпуска — с 4 по 8 мая — оплатят по ставке 3412 рублей (5*3412=17 060 рублей);

Далее гражданин отработает 14 дней — за них он получит 73 684 (14*5263 рубля);

Итоговая майская зарплата будет суммой отпускных и оплатой рабочих дней, а это 90744 рубля. В итоге, работник получит почти на 10 тысяч меньше привычного оклада.

Как можно выиграть, если взять отпуск в мае 2026 года Если с материальной точки зрения работник может проиграть, взяв отпуск с 4 по 8 мая этого года, то он все равно выиграет, но в другом — ментальном плане. Таким образом он продлит короткие майские выходные. В этом случае трудящийся устроит себе вторые январские — в мае он будет также отдыхать 11 дней непрерывно. Этот промежуток времени можно потратить на разное: путешествие, работу на огороде — самое время сажать рассаду в грунт, встречи с семьей и родственниками или любимое хобби. Таким образом, человек успеет отдохнуть и душой, и телом и вернется на работу обновленным, чтобы с новыми силами взяться за рабочие задачи.

Выгодно ли брать отпуск во второй половине мая — 2026 Если взять отпуск во второй половине мая так, чтобы он не затрагивал длинные майские выходные, то он тоже будет финансово невыгодным. Ранее выяснили, что рабочих дней в мае всего 19, и рабочий день будет стоить больше, чем отпускной, в полтора раза.

С материальной точки зрения выгодно брать отпуск в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре.

Однако если снова посмотреть на отпуск не как на финансовый инструмент, а как на время восстановления и отдыха, то можно смело совмещать его с майскими выходными. Например, отлично выйдет, если работник перезагрузится в период с 9 по 23 мая (9-11 мая выходные по случаю Дня Победы, далее двухнедельный отпуск с 12 по 26 мая), и это не считая длинных выходных с 1 по 3 мая.

Как выиграть по всем фронтам — взять отпуск выгодно и отдохнуть долго Самым оптимальным вариантом в случае, когда хочется и расслабиться, и несильно проиграть в деньгах, будет отпуск с 2 по 8 мая. Приведем расчеты, чтобы стало понятно, почему так: 1 мая — официальный выходной, который в любом случае не оплачивается;

Отпускных оплачиваемых дней будет семь: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 — их оплатят по ставке 3412 рублей, в итоге получится 23 884 рубля;

Далее трудящийся будет работать 14 дней. Их мы считали ранее — получится 73 684 рубля;

В итоге майская зарплата человека образуется из суммы отпускных и оплаты фактического труда, то есть 73 684+23 884=97 568. Эта зарплата меньше оклада всего на 2,5 тысячи, но количество дней непрерывного отдыха будет тем же — 11 дней.