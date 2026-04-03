03 апреля 2026 15:33 Весенние праздники омрачит холод? Раскрыт прогноз погоды на Вербное воскресенье и Пасху Синоптик Шувалов: в Москве на Вербное воскресенье ожидается до +9 градусов

Вербное воскресенье и Пасха — праздники, которые ассоциируются с весной и теплом. Жителей Москвы и Подмосковья волнует, какой будет погода в эти дни, а синоптики расходятся во мнениях. Стоит ли ждать сюрпризов с небес — в материале 360.ru.

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье на Вербное воскресенье и Пасху В столичном регионе действительно ожидается похолодание, и снег исключать не стоит, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Но вероятность снега я не считаю стопроцентной, а оценивал бы в 30-40%. По ситуации — это север и запад Московской области. Скорее, в самой Москве этого удовольствия не будет. Что же касается понижения температуры, то оно будет значительным. Если сегодня и завтра около +15 градусов, то уже в воскресенье с дождями порядка +6…+9», — отметил синоптик.

Таким образом, столбики термометров опустятся ниже +10 градусов — это не совсем ласковая погода.

По ночам уже начиная со вторника могут отмечаться заморозки до -2…-3 градусов. Такая в целом прохладная погода с небольшими осадками сохранится вплоть до Пасхи. На Пасху, сугубо предварительно, дневная температура тоже порядка +6…+9 градусов, ночная температура около нуля. Александр Шувалов

Этот прогноз еще будет уточняться. Скорее всего, к Пасхе осадки прекратятся, столичный регион попадет в гребень более высокого атмосферного давления, добавил специалист.

С чем связано похолодание в Москве и Подмосковье Через Центральную Россию пройдет «ныряющий» циклон с Северной Атлантики, который принесет с собой снижение температуры и осадки. «Траектория его движения с северо-запада на юго-восток. Центр его движется со Скандинавии на центральную область России либо восточнее. То есть как будто вверх-вниз ныряет», — объяснил Шувалов. По его словам, говорить о возвращении тепла пока рано. Похолодание с осадками в целом является нормой для начала апреля, заключил синоптик.

Снег на Пасху: народные приметы Пасха выпадает в разные даты — от начала апреля до начала мая, поэтому снег в этот день считается нечастым явлением. У предков были приметы на этот счет: если на Пасху выпал снег — весна будет поздней и холодной. Считалось, что зима не хочет уступать свое место, а значит, настоящего тепла придется ждать дольше обычного;

Пасха со снегом — к хлебному лету. В некоторых регионах такой знак воспринимали как благословение природы — поздняя влага способствовала урожаю, особенно зерновых культур;

души умерших радуются Воскресению Христову — белые хлопья считались вестниками с небес, знаком очищения и обновления. Люди верили, что снег в такой день несет не холод, а свет и благодать;

если в Пасху идет снег — это к прощению грехов и очищению души. Белый цвет символизировал чистоту и новую жизнь, как и сам праздник;

снег на Пасху — в доме будет достаток;

Пасха с метелью — год с добром;

Молодые девушки обращали внимание на погоду, чтобы узнать о будущей семейной жизни. Ровный и спокойный снег на Пасху предвещал счастливый брак, метель предрекала бурную и насыщенную жизнь. Сегодня приметы в большинстве своем относят к красивым традициям, связывающих современных людей с наследием предков. Но даже теперь снег в Пасху воспринимается чем-то необычным. Он напоминает о цикличности природы и о том, что даже в неожиданных погодных поворотах можно найти надежду, знаки и вдохновение.

Традиции Пасхи В 2026 году православная Пасха отмечается 12 апреля. Ровно за неделю до этого православные встречают Вербное воскресенье, это праздник в честь входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим. В последнюю неделю перед Пасхой, Страстную седмицу, верующие соблюдают строгий пост, но при этом начинают активно готовиться к празднику: красят яйца, пекут куличи и готовят творожную пасху. Накануне Пасхи, в субботу, верующим следует прийти в храм на службу и освятить приготовленное. Однако это нестрогое правило: если человек не может посетить церковь по состоянию здоровья, его никто за это не осудит.

Особенное значение верующие придают Великому четвергу на Страстной седмице, его еще называют Чистым четвергом. В этот день принято убираться дома и мыть окна. В ночь накануне Пасхи в храмах проходит особенное богослужение. Традиционно на пасхальные службы собирается большое количество прихожан: верующие посещают храмы, чтобы послушать полунощницу, пройти крестным ходом и обратиться друг к другу с пасхальным приветствием «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!».