Сегодня 18:16 Продуктовая пасхальная корзина — 2025: состав, что нельзя освящать, рецепт кулича Священник Ланский рассказал, что можно освящать в храме к Светлой Пасхе 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Совсем скоро православные христиане будут отмечать самый главный праздник — Светлую Пасху. Верующие готовятся к ней заранее: красят яйца, пекут куличи, творожную пасху. 360.ru выяснил, что входит в пасхальную продуктовую корзину и какую еду не стоит освящать в храме.

Из чего состоит продуктовая корзина к Пасхе в 2025 году Традиционно к Светлой Пасхе хозяйки закупают продукты, из которых готовят праздничный обед. Обычно после церковной службы люди приходят домой и разговляются, то есть выходят из самого длинного в году Великого поста. Трапезу принято начинать с вареных яиц. Затем обедающие едят освященные заранее в храме кушания — кулич и творожную пасху. Только после этого можно приступать к другим блюдам. Таким образом, обычно продуктовая корзина к Пасхе состоит из: куриные яйца и краска для них;

творог;

сухофрукты и орехи для пасхи;

молоко;

пшеничная мука;

сливочное масло;

сухие дрожжи (можно взять прессованные, в зависимости от рецепта);

изюм и ванильный сахар по желанию.

Фото: Guo Feizhou/XinHua / www.globallookpress.com

Также туда можно положить наклейки и трафареты для яиц, кондитерские формы для куличей и украсить корзину пасхальным убранством: скатертью из натурального материала, церковными красными свечами, цветами и полотенцем, которым накрывают содержимое на улице. Сколько будет стоить пасхальная продуктовая корзина в 2025 году В среднем десяток куриных яиц обойдется покупателю в 120 рублей, 500 граммов творога — в 240. В качестве добавки к куличу и творожной пасхе можно купить смесь из сухофруктов и орехов — в среднем 250-300 рублей, однако также отдельно приобретают курагу, изюм, любимые орехи. Их цена колеблется в пределах 600-700, если брать по 150-200 граммов каждого продукта. Литр молока в среднем стоит 130 рублей, килограмм муки — около 70, сливочное масло жирностью 82,5% — 250 рублей за 180 граммов, дрожжи прессованные или сухие — не более 25 за пачку, изюм — 160 рублей за 250 граммов.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Краска отдельно или набор с праздничными украшениями обойдутся в среднем в 100 рублей. Пакета может хватить и на следующий год, если яиц будет немного. Бумажная форма для кулича также стоит недорого — не более 100 рублей. Свечи покупают в храме, обычно их цена не превышает 25 рублей. Можно использовать любые полотенце и скатерть, которые найдутся дома. Но, если хочется обновить, их можно легко найти на маркетплейсах в пределах тысячи рублей.

Интересно Таким образом, продуктовая пасхальная корзина в среднем обойдется верующему в 1495 рублей, не считая праздничных украшений. Таким образом, продуктовая пасхальная корзина в среднем обойдется верующему в 1495 рублей, не считая праздничных украшений.

Многие покупают уже готовые блюда: накануне праздника в кафе и магазинах появляются различные куличи и творожные пасхи. Их цена зависит от размера и ваших вкусовых предпочтений. На прилавках есть маленький за 70 рублей — он будет весить всего 130-150 граммов. Если же выбирать выпечку для большой семьи, то можно остановиться на полукилограммовом куличе. Его цена варьируется от 200 рублей и выше, доходя даже до 1,5 тысячи — все зависит от вашего кошелька и предпочтений.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Что из еды можно освящать к Пасхе Священнослужители советуют освящать в храме только пасхальную снедь. «Это куличи, творожная пасха, крашеные яйца. Но, как правило, люди стараются принести в храм что-то еще. Мы просим воздерживаться от того, чтобы освящать колбасу, алкоголь», — подчеркнул в беседе с 360.ru священник Вячеслав Ланский. То же самое он рассказал про «четверговую» соль. «Ритуал не имеет того мистического значения, которое в него пытаются вложить», — подчеркнул священнослужитель. Однако есть список продуктов, которые все же допускаются к этой религиозной процедуре, помимо пасхальной снеди. Вот некоторые из них: Сыр и сливочное масло — олицетворяют плодородие и здоровье семьи;

Хрен — символ крепости духа и очищения;

Мясо — в корзину можно взять небольшой кусочек буженины как знак сытости и достатка в семье;

Кагор — это единственный алкогольный напиток, который церковь разрешает. При разговении позволяется выпить немного вина.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Что нельзя класть в пасхальную корзину для освящения фрукты и овощи;

кровяную колбасу или продукты с кровью животного;

любой алкоголь, кроме кагора;

конфеты и шоколад. Как испечь вкусный пасхальный кулич На самом деле, нет никаких секретов, как сделать вкусный кулич, ведь у каждой хозяйки свои предпочтения и фишки, отметила в беседе с 360.ru кондитер Александра Подкопаева. «Можно сделать с различными посыпками, шоколадом, корицей. Когда руки из правильного места, все будет вкусно», — рассказала Подкопаева. Однако один секрет от профессионала она все же дала — выбирать хорошие дрожжи. «Желательно живые. Они недорогие, продаются в магазине и хранятся в холодильнике. Их нужно разводить молоком. Когда опара поднимется, можно готовить кулич», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Классический рецепт пасхального кулича Для приготовления шести куличей по 350 граммов понадобится: 500 миллилитров молока;

один килограмм пшеничной муки;

200 граммов сливочного масла;

300 граммов сахара;

шесть куриных яиц;

12 граммов сухих дрожжей;

275 граммов изюма;

¼ чайной ложки соли;

по желанию одна чайная ложка ванильного сахара. Для опары смешайте 500 граммов муки с сухими дрожжами. Молоко немного подогреть, влить в муку, постоянно помешивая. Накрыть посуду полотенцем и убрать в теплое место на полчаса. За это время заготовка должна увеличиться в два раза.

Фото: РИА «Новости»

Яйца разделить на белки и желтки. Взбить желтки с сахаром до пышной пены. Белки — отдельно до белых пиков. Желтки с сахаром добавить в опару, перемешать. Посолить, вмешать размягченное масло, снова перемешать руками, затем аккуратно вмешать взбитые белки. Просеять оставшуюся муку, добавить ее порциями в тесто. Оно должно получиться однородным: не жидким и не густым. Замесить его руками, накрыть полотенцем, убрать в теплое место на час. Оно должно увеличиться в два раза. Изюм промыть, залить кипятком на 15 минут, воду слить. Затем просушить на полотенце и обвалять в муке. Его и другие сухофрукты можно предварительно замочить в роме на ночь — так они получатся ароматными. Изюм следует добавить в подошедшее тесто, накрыть полотенцем и оставить на 10 минут. Формочки для выпечки при необходимости смазать маслом. Выпекать куличи в формах при 100 градусах 10 минут, затем увеличить температуру до 180 градусов и оставить еще на 45-50 минут. Готовое блюдо остудить под полотенцем. После можно покрыть белковой или шоколадной глазурью.