Продуктовая пасхальная корзина — 2025: состав, что нельзя освящать, рецепт кулича
Священник Ланский рассказал, что можно освящать в храме к Светлой Пасхе
Совсем скоро православные христиане будут отмечать самый главный праздник — Светлую Пасху. Верующие готовятся к ней заранее: красят яйца, пекут куличи, творожную пасху. 360.ru выяснил, что входит в пасхальную продуктовую корзину и какую еду не стоит освящать в храме.
Из чего состоит продуктовая корзина к Пасхе в 2025 году
Традиционно к Светлой Пасхе хозяйки закупают продукты, из которых готовят праздничный обед. Обычно после церковной службы люди приходят домой и разговляются, то есть выходят из самого длинного в году Великого поста.
Трапезу принято начинать с вареных яиц. Затем обедающие едят освященные заранее в храме кушания — кулич и творожную пасху. Только после этого можно приступать к другим блюдам.
Таким образом, обычно продуктовая корзина к Пасхе состоит из:
- куриные яйца и краска для них;
- творог;
- сухофрукты и орехи для пасхи;
- молоко;
- пшеничная мука;
- сливочное масло;
- сухие дрожжи (можно взять прессованные, в зависимости от рецепта);
- изюм и ванильный сахар по желанию.
Также туда можно положить наклейки и трафареты для яиц, кондитерские формы для куличей и украсить корзину пасхальным убранством: скатертью из натурального материала, церковными красными свечами, цветами и полотенцем, которым накрывают содержимое на улице.
Сколько будет стоить пасхальная продуктовая корзина в 2025 году
В среднем десяток куриных яиц обойдется покупателю в 120 рублей, 500 граммов творога — в 240. В качестве добавки к куличу и творожной пасхе можно купить смесь из сухофруктов и орехов — в среднем 250-300 рублей, однако также отдельно приобретают курагу, изюм, любимые орехи. Их цена колеблется в пределах 600-700, если брать по 150-200 граммов каждого продукта.
Литр молока в среднем стоит 130 рублей, килограмм муки — около 70, сливочное масло жирностью 82,5% — 250 рублей за 180 граммов, дрожжи прессованные или сухие — не более 25 за пачку, изюм — 160 рублей за 250 граммов.
Краска отдельно или набор с праздничными украшениями обойдутся в среднем в 100 рублей. Пакета может хватить и на следующий год, если яиц будет немного. Бумажная форма для кулича также стоит недорого — не более 100 рублей.
Свечи покупают в храме, обычно их цена не превышает 25 рублей. Можно использовать любые полотенце и скатерть, которые найдутся дома. Но, если хочется обновить, их можно легко найти на маркетплейсах в пределах тысячи рублей.
Интересно
Многие покупают уже готовые блюда: накануне праздника в кафе и магазинах появляются различные куличи и творожные пасхи. Их цена зависит от размера и ваших вкусовых предпочтений. На прилавках есть маленький за 70 рублей — он будет весить всего 130-150 граммов.
Если же выбирать выпечку для большой семьи, то можно остановиться на полукилограммовом куличе. Его цена варьируется от 200 рублей и выше, доходя даже до 1,5 тысячи — все зависит от вашего кошелька и предпочтений.
Что из еды можно освящать к Пасхе
Священнослужители советуют освящать в храме только пасхальную снедь.
«Это куличи, творожная пасха, крашеные яйца. Но, как правило, люди стараются принести в храм что-то еще. Мы просим воздерживаться от того, чтобы освящать колбасу, алкоголь», — подчеркнул в беседе с 360.ru священник Вячеслав Ланский.
То же самое он рассказал про «четверговую» соль.
«Ритуал не имеет того мистического значения, которое в него пытаются вложить», — подчеркнул священнослужитель.
Однако есть список продуктов, которые все же допускаются к этой религиозной процедуре, помимо пасхальной снеди. Вот некоторые из них:
- Сыр и сливочное масло — олицетворяют плодородие и здоровье семьи;
- Хрен — символ крепости духа и очищения;
- Мясо — в корзину можно взять небольшой кусочек буженины как знак сытости и достатка в семье;
- Кагор — это единственный алкогольный напиток, который церковь разрешает. При разговении позволяется выпить немного вина.
Что нельзя класть в пасхальную корзину для освящения
- фрукты и овощи;
- кровяную колбасу или продукты с кровью животного;
- любой алкоголь, кроме кагора;
- конфеты и шоколад.
Как испечь вкусный пасхальный кулич
На самом деле, нет никаких секретов, как сделать вкусный кулич, ведь у каждой хозяйки свои предпочтения и фишки, отметила в беседе с 360.ru кондитер Александра Подкопаева.
«Можно сделать с различными посыпками, шоколадом, корицей. Когда руки из правильного места, все будет вкусно», — рассказала Подкопаева.
Однако один секрет от профессионала она все же дала — выбирать хорошие дрожжи.
«Желательно живые. Они недорогие, продаются в магазине и хранятся в холодильнике. Их нужно разводить молоком. Когда опара поднимется, можно готовить кулич», — пояснила собеседница 360.ru.
Классический рецепт пасхального кулича
Для приготовления шести куличей по 350 граммов понадобится:
- 500 миллилитров молока;
- один килограмм пшеничной муки;
- 200 граммов сливочного масла;
- 300 граммов сахара;
- шесть куриных яиц;
- 12 граммов сухих дрожжей;
- 275 граммов изюма;
- ¼ чайной ложки соли;
- по желанию одна чайная ложка ванильного сахара.
Для опары смешайте 500 граммов муки с сухими дрожжами. Молоко немного подогреть, влить в муку, постоянно помешивая. Накрыть посуду полотенцем и убрать в теплое место на полчаса. За это время заготовка должна увеличиться в два раза.
Яйца разделить на белки и желтки. Взбить желтки с сахаром до пышной пены. Белки — отдельно до белых пиков. Желтки с сахаром добавить в опару, перемешать. Посолить, вмешать размягченное масло, снова перемешать руками, затем аккуратно вмешать взбитые белки.
Просеять оставшуюся муку, добавить ее порциями в тесто. Оно должно получиться однородным: не жидким и не густым. Замесить его руками, накрыть полотенцем, убрать в теплое место на час. Оно должно увеличиться в два раза.
Изюм промыть, залить кипятком на 15 минут, воду слить. Затем просушить на полотенце и обвалять в муке. Его и другие сухофрукты можно предварительно замочить в роме на ночь — так они получатся ароматными. Изюм следует добавить в подошедшее тесто, накрыть полотенцем и оставить на 10 минут.
Формочки для выпечки при необходимости смазать маслом. Выпекать куличи в формах при 100 градусах 10 минут, затем увеличить температуру до 180 градусов и оставить еще на 45-50 минут. Готовое блюдо остудить под полотенцем. После можно покрыть белковой или шоколадной глазурью.