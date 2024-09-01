Сегодня 00:01 Инвалидность или смерть? «Вейповая эпидемия» EVALI ударит по молодежи Нарколог Шуров: болезнь вейперов EVALI ведет к смерти или инвалидности 0 0 0 Фото: Pixabay Общество

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Минздрав России предупредил россиян о болезни EVALI, к которой приводит курение вейпов и электронных сигарет. Основные симптомы похожи на COVD-19, но если от коронавируса можно защититься прививкой и масками, то в случае EVALI разрушение собственного организма происходит добровольно. Особенно в этом преуспели подростки. О том, как вейпы и электронные сигареты могут привести в реанимацию или на кладбище узнал 360.ru.

Новая болезнь EVALI — что это такое

Впервые медики столкнулись с неизвестным заболеванием, напоминающим пневмонию, осенью 2019 года. Тогда и появилось название EVALI (electronic-cigarette of vaping product use associated lung injury) острое повреждение легких, вызванное потреблением электронных сигарет и вейпов.

Фото: Pixabay

Болезнь вейперов быстро распространялась в США, где тысячи людей начали жаловаться на недомогание после курения.

В конце сентября сообщалось о девяти погибших от легочной болезни, а через месяц смертей стало уже 34. Общее число пострадавших составило более 300 человек, из которых более 100 стали инвалидами. Большинство жертв — мужчины младше 35 лет. Ученые начали изучать болезнь и выявили общие симптомы. Среди проявлений оказались одышка, утомляемость, боль в груди, тошнота, нарушения в пищеварении и темные образования округлой формы в нижней части легких. Минздрав России в своем сообщении отметил, что с началом пандемии коронавирусной инфекции из-за схожести симптомов число подтвержденных случаев EVALI снизилось, но опасность никуда не ушла.

Какие симптомы у болезни вейперов?

Симптомы EVALI проявляются не только из-за специфического повреждения легких, но и всего организма. Об этом 360.ru рассказала терапевт и эндокринолог Татьяна Петрова. Эксперт разделила признаки заболевания на две группы.

Респираторные симптомы

Эти признаки тяжелого заболевания зафиксировали у многих пациентов. Самые частые симптомы — кашель, одышка и боль в груди. В ряде случаев у заболевших врачи диагностировали кровохарканье.

Фото: Pixabay

Желудочно-кишечные симптомы

Также у пациентов с EVALI проявлялась тошнота, рвота, боль в животе и диарея.

Общие симптомы

Признаками заболевания также стала лихорадка, быстрая утомляемость и сильная головная боль. «Более того, у многих пациентов наблюдалась повышенная температура (выше +38 градусов), учащенное сердцебиение и дыхание, а также пониженное содержание кислорода в крови», — добавила Петрова.

Фото: Pixabay

Врач подчеркнула, что в электронных сигаретах содержится большой объем ультрадисперсных частиц и токсинов, что значительно увеличивает риск онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.

Исследования показали, что электронные средства доставки никотина оказывают такое же разрушительное воздействие на ДНК человека, как и обычные сигареты. Наиболее серьезные изменения обнаружены у потребителей сладких, фруктовых или мятных жидкостей Татьяна Петрова терапевт и эндокринолог

Чем вредны вейпы?

EVALI — это серьезное повреждение легких с дистресс-синдромом. Считается разновидностью липоидной пневмонии — потенциально смертельной болезни. Его вызывает курение электронных сигарет и вейпинг. Об этом 360.ru рассказал психиатр, нарколог и член Национальной Наркологической Лиги Василий Шуров. Он пояснил, что в жидкости для вейпов содержится токсичный ацетат витамина Е, а также масляные растворы, которые разрушают ткань легких, вызывая тяжелую дыхательную недостаточность и другие симптомы. «Многим пострадавшим требовалась реанимация и искусственная вентиляция легких», — пояснил Шуров.

Фото: РИА «Новости»

Он добавил, что сейчас диагноз EVALI пациентам ставят реже, потому что на компьютерной томографии легких врачи регистрируют изменения по типу матового стекла, какие наблюдаются при ковиде. Поэтому «болезнь вейперов» временно сошла со сцены.

Но здесь нужно понимать, что у потребителей вейпов те же самые проблемы, что у курильщиков сигарет, плюс дополнительно EVALI и «попкорновые легкие» (когда альвеолы — пузырьки на концах ветвей легких похожи на взорвавшийся шарик попкорна — прим. ред.), которые появляются от состава жидкостей и электронных сигарет Василий Шуров. психиатр, нарколог и член Национальной Наркологической Лиги

Фото: Pixabay

Эксперт подчеркнул, что в результате многих из них ждет пребывание в стационаре и лечение кортикостероидами, кому-то потребуется реанимация. Даже после выздоровления часть из пролечившихся выйдет из больниц с дыхательной недостаточностью. «Самое неприятное, что это касается молодого поколения. Это означает, что инвалидами станут подростки, у которых нет серьезной патологии органов дыхания», — подытожил эксперт.

Какая ситуация с EVALI в России

В России первый диагноз EVALI поставили 17-летнему пациенту Морозовской больницы Москвы в июне 2021 года. По данным столичного Департамента здравоохранения, юноша начал активно употреблять вейпы за полтора месяца до госпитализации. У него появились одышка, кашель, началась рвота и боль в животе. За три недели молодой человек сбросил 10 килограммов своего веса.

Врачи отправили пациента в отделение интенсивной терапии, чтобы поставить ему диагноз. Данные анализов исключили бактериальное или вирусное течение инфекции. Точку поставила компьютерная томография легких. У юноши обнаружили воспаление бронхиол — конечных ветвей легких. Их поразили вещества, которые содержатся жидкостях для вейпов.

Фото: Pixabay

Для юноши все закончилось хорошо. Установив причину заболевания врачи назначили ему лечение и через две недели пациент вышел из больницы для амбулаторного лечения. Так везет не всем. По статистике, 2,4% людей с диагнозом EVALI заболевание заканчивается летальным исходом из-за отключения части легочной системы и возникновения дыхательной недостаточности. В России официальной статистики по количеству пациентов с EVALI не существует, как и четко выработанного протокола лечения. Но пока все ограничилось ужесточением правил продаж вейпов. В 2023 году для магазинов ввели штрафы за продажи электронных устройств для курения и жидкостей к ним. Кроме того, эти товары пропали с витрин и прилавков. С мая в Госдуме находится законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, но пока его еще не рассмотрели.