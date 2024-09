Инвалидность или смерть? «Вейповая эпидемия» EVALI ударит по молодежи

Новая болезнь EVALI — что это такое

Впервые медики столкнулись с неизвестным заболеванием, напоминающим пневмонию, осенью 2019 года. Тогда и появилось название EVALI (electronic-cigarette of vaping product use associated lung injury) острое повреждение легких, вызванное потреблением электронных сигарет и вейпов.