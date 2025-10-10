«При чем тут семьи на селе?»: почему идея о взносах в ФОМС вызвала спорные трактовки
Вот уже несколько дней в Сети продолжают бурно обсуждать идею о взносах в Фонд обязательного медицинского страхования. В качестве ориентировочной была названа сумма в 45 тысяч рублей. Платить такие взносы предложили безработным россиянам или гражданам, которые получают теневые доходы. И хотя «когорту безработных» обозначили достаточно четко, в Telegram-каналах появилось множество вольных и паникерских трактовок. Одна из них — «о семьях на селе».
«Воспитывать детей — тоже работа»
О том, что в сельской местности сейчас проживают около 36 миллионов россиян, напомнили, в частности, авторы Telegram-канала «Друид». И половина или «чуть меньше» этих жителей — в трудоспособном возрасте. При этом работы на селе, по их оценке мало, и женщины в большинстве своем занимаются подсобным хозяйством и воспитанием детей.
«Это тоже работа, причем тяжелая — воспитывать детей и заниматься выпасом скотины, прополкой грядок и так далее. Так вот во многих регионах страны такие женщины тоже должны выплатить по 45 тысяч в ФОМС ежегодно?» — интересуются они.
По мнению канала, проблема, когда бюджет несет «огромные расходы на неработающее население», действительно есть, и она серьезная, но у россиян, живущих полунатуральным хозяйством в деревне, это вызывает непонимание.
Заплати и не работай — это справедливо?
После тезиса об угрозе взносов в ФОМС для «семей на селе» публицист и политолог Никита Подгорнов заметил, что озвученную инициативу, судя по всему, принялись трактовать слишком вольно.
Интересно
«А можно ведь было прочитать прямую цитату (спикера СФ Валентины Матвиенко): „молодые, здоровые работоспособного возраста нигде не работают — это либо теневая занятость, либо просто не хотят работать“. То есть очень конкретная когорта „безработных“. При чем тут семьи на селе?» — прямо спросил эксперт.
Понимаете, заплати и не работай — это справедливо. 45 тысяч в год — подъемная сумма для «безработного». Конечно, требуется надстройка.
Никита Подгорнов
По мнению эксперта, при нулевом доходе гражданам можно было бы давать автоматический статус безработного с доступом к центру занятости и отсрочкой взноса за ОМС.
Для самозанятых предусмотреть единый платеж, учитывающий фактические поступления. А для тех, кто ухаживает за детьми или за родственниками — освобождение без лишней бюрократизации.
«Подсобное хозяйство — это статус самозанятого, простите уж. Несложно оформить, несложно иметь белый статус. Деньги на карту — минимальный налог», — подчеркнул политолог.
Подгорнов выразил уверенность, что идея о взносах в ФОМС была обусловлена в том числе необходимостью вытаскивать россиян из серой зоны. А тот факт, что серые зарплаты в конвертах — это зло для экономики, кажется, вопросов не вызывает.
«Серые зарплаты в конвертах — это плохо для экономики. Нечем обслуживать этот сектор. А вот он весьма „прожорист“ на льготы и поддержку. За все платят в итоге те, кто исправно отчисляет белую зарплату. Это справедливо? Нет», — заключил он.