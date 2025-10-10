«При чем тут семьи на селе?»: почему идея о взносах в ФОМС вызвала спорные трактовки

Вот уже несколько дней в Сети продолжают бурно обсуждать идею о взносах в Фонд обязательного медицинского страхования. В качестве ориентировочной была названа сумма в 45 тысяч рублей. Платить такие взносы предложили безработным россиянам или гражданам, которые получают теневые доходы. И хотя «когорту безработных» обозначили достаточно четко, в Telegram-каналах появилось множество вольных и паникерских трактовок. Одна из них — «о семьях на селе».

«Воспитывать детей — тоже работа»

О том, что в сельской местности сейчас проживают около 36 миллионов россиян, напомнили, в частности, авторы Telegram-канала «Друид». И половина или «чуть меньше» этих жителей — в трудоспособном возрасте. При этом работы на селе, по их оценке мало, и женщины в большинстве своем занимаются подсобным хозяйством и воспитанием детей.

«Это тоже работа, причем тяжелая — воспитывать детей и заниматься выпасом скотины, прополкой грядок и так далее. Так вот во многих регионах страны такие женщины тоже должны выплатить по 45 тысяч в ФОМС ежегодно?» — интересуются они.

По мнению канала, проблема, когда бюджет несет «огромные расходы на неработающее население», действительно есть, и она серьезная, но у россиян, живущих полунатуральным хозяйством в деревне, это вызывает непонимание.

Заплати и не работай — это справедливо?

После тезиса об угрозе взносов в ФОМС для «семей на селе» публицист и политолог Никита Подгорнов заметил, что озвученную инициативу, судя по всему, принялись трактовать слишком вольно.